Жахлива аварія на Волині: один загиблий та шестеро постраждалих





Автопригода сталась 16 квітня, близько 11-ї години, - пише



Біля першої зупинки на дачному масиві “Прикордонник” зіткнулися легковик, що рухався до Нововолинська, і бус, який їхав на Угринів.



Водій легковика Daewoo Lanos помер на місці аварії. Його затисло в машині, витягти його одразу не вдалося.



Шістьох пасажирів і водія буса Opel доправили в нововолинську лікарню. Стан в усіх – середньої тяжкості.



Прибули на місце ДТП й дві бригади з Іваничівського відділення екстреної допомоги.



Про це повідомила начальник Нововолинського відділення центру екстреної допомоги й медицини катастроф Антоніна Петрівна Терещук.



Ольга Рябченюк, лікар зі “швидкої”, розповіла найімовірнішу версію аварії:



"Бус виїхав на зустрічну смугу, бо перед ним якесь авто пригальмувало, а він поспішав. І лоб у лоб зіткнувся з легковиком, якого не побачив завчасно".



Деталі згодом.



Головне зображення - Нововолинського інформаційного порталу.





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