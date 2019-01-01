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Жахлива аварія на Волині: один загиблий та шестеро постраждалих

Жахлива аварія на Волині: один загиблий та шестеро постраждалих
Поблизу Нововолинська трапилась смертельна аварія.

Автопригода сталась 16 квітня, близько 11-ї години, - пише Радар.

Біля першої зупинки на дачному масиві “Прикордонник” зіткнулися легковик, що рухався до Нововолинська, і бус, який їхав на Угринів.

Водій легковика Daewoo Lanos помер на місці аварії. Його затисло в машині, витягти його одразу не вдалося.

Шістьох пасажирів і водія буса Opel доправили в нововолинську лікарню. Стан в усіх – середньої тяжкості.

Прибули на місце ДТП й дві бригади з Іваничівського відділення екстреної допомоги.

Про це повідомила начальник Нововолинського відділення центру екстреної допомоги й медицини катастроф Антоніна Петрівна Терещук.

Ольга Рябченюк, лікар зі “швидкої”, розповіла найімовірнішу версію аварії:

"Бус виїхав на зустрічну смугу, бо перед ним якесь авто пригальмувало, а він поспішав. І лоб у лоб зіткнувся з легковиком, якого не побачив завчасно".

Деталі згодом.

Головне зображення - Нововолинського інформаційного порталу.


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Теги: аварія, Волинь
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