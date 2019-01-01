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Поліція шукає свідків аварії на Гордіюк у Луцьку, у якій травмувалась 1-річна дитина

Поліція шукає свідків аварії на Гордіюк у Луцьку, у якій травмувалась 1-річна дитина
Поліція шукає свідків ДТП у Луцьку в якій постраждала малолітня дитина.

Нагадаємо, що учора, 15 квітня, близько 9 години по вулиці Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, - пише Волинської області

Постраждали водій одного із транспортних засобів та його однорічний син.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, зателефонувати за номером +380502578918 або «102».




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Теги: аварія, Луцьк, Гордіюк
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