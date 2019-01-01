Поліція шукає свідків аварії на Гордіюк у Луцьку, у якій травмувалась 1-річна дитина





Нагадаємо, що учора, 15 квітня, близько 9 години по вулиці Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, - пише Волинської області



Постраждали водій одного із транспортних засобів та його однорічний син.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».



З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, зателефонувати за номером +380502578918 або «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція шукає свідків ДТП у Луцьку в якій постраждала малолітня дитина Нагадаємо, що учора, 15 квітня, близько 9 години по вулиці Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, - пише Волинської областіПостраждали водій одного із транспортних засобів та його однорічний син.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження правоохоронці просять усіх очевидців події, а також осіб, які володіють будь-якою інформацією з приводу автопригоди, зателефонувати за номером +380502578918 або «102».

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