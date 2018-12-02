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Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО

Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО
Волиняни отримали нову порцію державних нагород за особистий внесок у розвиток держави.

Про це написав голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко на своїй сторінці у Facebook.

Савченко вручив волинянам відзнаки від Президента України Петра Порошенка, Кабінету Міністрів України та Прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана. Урочисте нагородження відбулося сьогодні, 16 квітня 2019 року, під час селекторної наради.

Так, Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток і реформування житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, впровадження ефективних форм господарювання, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг України» директорові підприємства теплових мереж «Ковельтепло» Володимиру Бойку та головному інженерові комунального підприємства «Володимир-Волинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Ярославу Ковалюку.

Окрім того, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» заступниці директора Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Оксані Рожок.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру почесне звання «Заслужений артист України» присвоєно артистці вищої категорії Волинського академічного обласного театру ляльок Ларисі Гарлінській.

Також за зразкове виконання службових обов’язків, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України:
- керівницю апарату Іваничівської райдержадміністрації Євгенію Єдинак.
- начальницю відділу соціальних послуг та осіб з інвалідністю управління з питань захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Валентину Ковальчук.
- начальницю відділу культури та мистецтв управління культури, з питань релігій та національностей облдержадміністрації Марію Назаревич.

А подяку Прем’єр-міністра України оголосили:
- начальниці управління соціального захисту населення Турійської райдержадміністрації Тетяні Костюк;
- начальниці відділу обліку та фінансів - головному бухгалтеру департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Аллі Кравчук;
- заступниці начальника управління – начальниці відділу організаційної та планової роботи організаційного управління апарату облдержадміністрації Тетяні Савич.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко вручив нагороди краянам та побажав їм успіху, оптимізму та віри в Україну.

Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО
Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО
Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО
Волиняни отримали нагороди від Президента і уряду. ФОТО

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Теги: нагороди, Петро Порошенко, Олександр Савченко, Володимир Бойко, Ярослав Ковалюк, Оксана Рожок, Лариса Гарлінська, Євгенія Єдинак, Валентина Ковальчук, Марія Назаревич, Тетяна Костюк, Алла Кравчук, Тетяна Савич
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