Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 17 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. КТП-379 Л-1,2 09:00 - 17:00 Церква, водонапірна башта, пилорама с. Галинівка
2. КТП-152 09:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта, вишка мобільного зв’язку МТС, Київстар с. Верба
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372
с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-173
09:00-17:00 ТП-314 с.Новий Зборишів
Галичанська сільська рада башня
ТП-313 с.Новий Зборишів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
ТП-562 с.Галичани
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця
Церква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:
вул. Озерна,вул. Набережна
ТП-91 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-313 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-542 с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
ТП-562 с. Галичани:
вул. Шкільна,вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,
вул. Прибережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с. Лугове
Камінь-Каширський район
1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Хитрик В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна
2. КТП-276 Л-1, Л-3 09:40 – 17:00 Сільська рада, Бібліотека, Медпункт, Пожежне депо, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с.Видерта, вул.. Ковельська
3. КТП-270 Л-4 10:00 – 12:00 . с.Волиця, вул.. Гагаріна, вул.. Жовтнева.
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЗТП-262 до ЛР-12 (ТП-328, 330, 140, 351, 352.) 10:00 – 17:00 с.Підбороччя: Школа, ПП Мацик Л.В., Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Церква, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К. с.Черче, вул.. Центральна, вул.. Щитинська, вул.. Кобилянка.
с.Підбороччя
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №59
9:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво с.Свидники
2. 9:00-17:00
Голобське споживче товариство
ТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДА
Ковельське Райво, Ковельське МТМО
С/Р Велицьк. СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфар
С/Р Велицьк. ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І.
ФОП Польчук А.Ф.
СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П., С/Р Сільце
СВК "Берізка", Церква с.Підліси
ФОП Філіпчук В.В., ДП «Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.
ФОП Горинович В.П., С/Р Підріжжя
СТ Поворськ, ФОП Чих В.Я.
Громада ХВЄ Підріжжя
ТзОВ "ТРК-2013"
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
ТзОВ "В.Прометей"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" с.Жмудче
с.Велицьк
с.Кухари
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Угли
с.Кашівка
с.Підріжжя
с.Рудка Миринська
с.Мельниця
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки
місто Луцьк
1. ТП-147 IСШ 04кВ
Монтаж обліку 09:30-12:30 Луцькавтодор
2. ТП-147 IIСШ 04кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Луцькспецкомунтранс
Екобуд вул.Дубнівська 60 вул.Садовського, пров.Садовського
вул.Ставки,Грекова, Нікішева,Вишнева
вул.Партожинського
вул.Дубнівська 58,60
Луцький район
1 КТП-18 10:00-16:00 Луцька районна спілка СТ, житл. буд. Юзва . с. Шепель(Заболотці), вул. Набережна,1А, Миру, 58-60, Шевченка, Миру, 45-65,
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-60 09:00 – 17:00 ФОП Забіяка С.В., ФОП Аршулік В.М., житловий масив „Шевченко” с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125, Нагірна, Набережна, 1-16
с. Забороль вул.Володимирська, 1-15, Миру, Луцька
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л52-04 від ЛР-23
9:00 – 17:00 Магазини, Школи.
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
2 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00
с. Коцюри
3 ПЛ-0.4кВ КТП-477 9:00 – 17:00
Магазини
с. Забужжя
4 ПЛ-10кВ Л58-04 до ЛР-53
9:00 – 17:00
Магазини м.Любомль: Паркова, Парижської Комуни,8 Березня, Володимерська,
Червоної Армії,Брестська, Прикордонників, Енергетиків, Миру, Гоголя,
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 10:00-17:00 ФОП Кубай А.Т. (пилорама). с. Комарово.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-45 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта". с. Лишнівка.
місто Нововолинськ
1 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц.. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-8
б-р Шевченка, 1-13
вул.Св.Володимира, 1-12
п-т Дружби, 10
Ратнівський район
1. 10:00 - 16:00
ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1. 10:00 – 17:00
смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1
10:00-16:30 Молокоприймальний пункт, церква, ФОП Ковальчук Г.М. с.Ягідне
2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЛР-16 до ЗТП-28
КТП-265
КТП-30
КТП-27
КТП-328
10:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФОП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли
3 10:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, насосна,
П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6, ПрАТ «ПМК – 198» - госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», Льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків вул.Сміденська , м-р. Стакор
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Володимир-Волинський район
1. КТП-379 Л-1,2 09:00 - 17:00 Церква, водонапірна башта, пилорама с. Галинівка
2. КТП-152 09:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта, вишка мобільного зв’язку МТС, Київстар с. Верба
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372
с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-173
09:00-17:00 ТП-314 с.Новий Зборишів
Галичанська сільська рада башня
ТП-313 с.Новий Зборишів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
ТП-562 с.Галичани
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця
Церква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:
вул. Озерна,вул. Набережна
ТП-91 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-313 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-542 с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
ТП-562 с. Галичани:
вул. Шкільна,вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,
вул. Прибережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с. Лугове
Камінь-Каширський район
1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Хитрик В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна
2. КТП-276 Л-1, Л-3 09:40 – 17:00 Сільська рада, Бібліотека, Медпункт, Пожежне депо, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с.Видерта, вул.. Ковельська
3. КТП-270 Л-4 10:00 – 12:00 . с.Волиця, вул.. Гагаріна, вул.. Жовтнева.
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЗТП-262 до ЛР-12 (ТП-328, 330, 140, 351, 352.) 10:00 – 17:00 с.Підбороччя: Школа, ПП Мацик Л.В., Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Церква, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К. с.Черче, вул.. Центральна, вул.. Щитинська, вул.. Кобилянка.
с.Підбороччя
Ковельський район
1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №59
9:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗ
Ковельське МТМО
Ковельське Райво с.Свидники
2. 9:00-17:00
Голобське споживче товариство
ТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДА
Ковельське Райво, Ковельське МТМО
С/Р Велицьк. СТзОВ "Зоря"
Філія ДВТП"Волиньфар
С/Р Велицьк. ПАТ"Укртелеком"
Вол.дирекція УДППЗ
Селянське фермер.госп."Колос"
ФОП Киденько О.М.
ФОП Максимчук І.І.
ФОП Польчук А.Ф.
СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.Є
ФОП Горинович В.П., С/Р Сільце
СВК "Берізка", Церква с.Підліси
ФОП Філіпчук В.В., ДП «Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.
ФОП Горинович В.П., С/Р Підріжжя
СТ Поворськ, ФОП Чих В.Я.
Громада ХВЄ Підріжжя
ТзОВ "ТРК-2013"
Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО
ТзОВ "В.Прометей"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" с.Жмудче
с.Велицьк
с.Кухари
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсоновичі
с.Угли
с.Кашівка
с.Підріжжя
с.Рудка Миринська
с.Мельниця
Локачинський район
1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки
місто Луцьк
1. ТП-147 IСШ 04кВ
Монтаж обліку 09:30-12:30 Луцькавтодор
2. ТП-147 IIСШ 04кВ
Монтаж обліку 13:30-17:00 Луцькспецкомунтранс
Екобуд вул.Дубнівська 60 вул.Садовського, пров.Садовського
вул.Ставки,Грекова, Нікішева,Вишнева
вул.Партожинського
вул.Дубнівська 58,60
Луцький район
1 КТП-18 10:00-16:00 Луцька районна спілка СТ, житл. буд. Юзва . с. Шепель(Заболотці), вул. Набережна,1А, Миру, 58-60, Шевченка, Миру, 45-65,
2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-60 09:00 – 17:00 ФОП Забіяка С.В., ФОП Аршулік В.М., житловий масив „Шевченко” с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125, Нагірна, Набережна, 1-16
с. Забороль вул.Володимирська, 1-15, Миру, Луцька
Любомльський та Шацький райони
1 ПЛ-10кВ Л52-04 від ЛР-23
9:00 – 17:00 Магазини, Школи.
с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець
2 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00
с. Коцюри
3 ПЛ-0.4кВ КТП-477 9:00 – 17:00
Магазини
с. Забужжя
4 ПЛ-10кВ Л58-04 до ЛР-53
9:00 – 17:00
Магазини м.Любомль: Паркова, Парижської Комуни,8 Березня, Володимерська,
Червоної Армії,Брестська, Прикордонників, Енергетиків, Миру, Гоголя,
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 10:00-17:00 ФОП Кубай А.Т. (пилорама). с. Комарово.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-45 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта". с. Лишнівка.
місто Нововолинськ
1 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц.. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 2-8
б-р Шевченка, 1-13
вул.Св.Володимира, 1-12
п-т Дружби, 10
Ратнівський район
1. 10:00 - 16:00
ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
5 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1. 10:00 – 17:00
смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1
10:00-16:30 Молокоприймальний пункт, церква, ФОП Ковальчук Г.М. с.Ягідне
2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЛР-16 до ЗТП-28
КТП-265
КТП-30
КТП-27
КТП-328
10:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФОП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли
3 10:00-16:30
Луківське КП «Комунальник» - КНС, насосна,
П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6, ПрАТ «ПМК – 198» - госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», Льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків вул.Сміденська , м-р. Стакор
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