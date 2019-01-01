Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня

На Волині 17 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. КТП-379 Л-1,2 09:00 - 17:00 Церква, водонапірна башта, пилорама с. Галинівка2. КТП-152 09:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта, вишка мобільного зв’язку МТС, Київстар с. Верба1. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 372с.Липа 09:00-17:00 ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинкуВолиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:вул. Підгаєцька2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-17309:00-17:00 ТП-314 с.Новий ЗборишівГаличанська сільська рада башняТП-313 с.Новий ЗборишівКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПЦерква ЦеркваТП-562 с.ГаличаниГорохівська лікарня ветеринарної медицини ДільницяЦерква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:вул. Озерна,вул. НабережнаТП-91 с. Новий Зборишів:вул. СтавковаТП-313 с. Новий Зборишів:вул. СтавковаТП-542 с. Новий Зборишів:вул. ЗозульськаТП-562 с. Галичани:вул. Шкільна,вул. Молодіжна,вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,вул. Прибережна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:вул. Млиновавул. Набережна1. 9:30-17:00с. Лугове1. КТП-109 Л-2 09:40 – 17:00 ПП Хитрик В.П. с.Сошично, вул.. Зарічна2. КТП-276 Л-1, Л-3 09:40 – 17:00 Сільська рада, Бібліотека, Медпункт, Пожежне депо, Поштове відділення, ПАТ «Укртелеком» (АТС). с.Видерта, вул.. Ковельська3. КТП-270 Л-4 10:00 – 12:00 . с.Волиця, вул.. Гагаріна, вул.. Жовтнева.3. ПЛ-10кВ Л-19-05від ЗТП-262 до ЛР-12 (ТП-328, 330, 140, 351, 352.) 10:00 – 17:00 с.Підбороччя: Школа, ПП Мацик Л.В., Бібліотека, Медпункт, Будинок культури, Молитовний будинок, Церква, ПП Кашуба Н.Т., ПП Хитрик В.К. с.Черче, вул.. Центральна, вул.. Щитинська, вул.. Кобилянка.с.Підбороччя1. ПЛ – 0,4кВ від КТП №599:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗКовельське МТМОКовельське Райво с.Свидники2. 9:00-17:00Голобське споживче товариствоТзОВ "В.Прометей", Райкультвідділ Ков.РДАКовельське Райво, Ковельське МТМОС/Р Велицьк. СТзОВ "Зоря"Філія ДВТП"ВолиньфарС/Р Велицьк. ПАТ"Укртелеком"Вол.дирекція УДППЗСелянське фермер.госп."Колос"ФОП Киденько О.М.ФОП Максимчук І.І.ФОП Польчук А.Ф.СТзОВ "Вежа", ФОП Топоровський О.ЄФОП Горинович В.П., С/Р СільцеСВК "Берізка", Церква с.ПідлісиФОП Філіпчук В.В., ДП «Ковел.лісове господарство», ФОП Бойміструк Б.Г.ФОП Горинович В.П., С/Р ПідріжжяСТ Поворськ, ФОП Чих В.Я.Громада ХВЄ ПідріжжяТзОВ "ТРК-2013"Голобське споживче товариствоКовельське МТМОТзОВ "В.Прометей"ПрАТ "МТС УКРАЇНА" с.Жмудчес.Велицькс.Кухарис.Сільцес.Підлісис.Арсоновичіс.Углис.Кашівкас.Підріжжяс.Рудка Миринськас.Мельниця1. КТП-22 9:00 – 17:00 ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки1. ТП-147 IСШ 04кВМонтаж обліку 09:30-12:30 Луцькавтодор2. ТП-147 IIСШ 04кВМонтаж обліку 13:30-17:00 ЛуцькспецкомунтрансЕкобуд вул.Дубнівська 60 вул.Садовського, пров.Садовськоговул.Ставки,Грекова, Нікішева,Вишневавул.Партожинськоговул.Дубнівська 58,601 КТП-18 10:00-16:00 Луцька районна спілка СТ, житл. буд. Юзва . с. Шепель(Заболотці), вул. Набережна,1А, Миру, 58-60, Шевченка, Миру, 45-65,2 ПЛ-10 кВ Л-31-01 від к.8 ЗТП-446 до ЛР-60 09:00 – 17:00 ФОП Забіяка С.В., ФОП Аршулік В.М., житловий масив „Шевченко” с. В.Омеляник вул. Володимирська, 105-125, Нагірна, Набережна, 1-16с. Забороль вул.Володимирська, 1-15, Миру, Луцька1 ПЛ-10кВ Л52-04 від ЛР-239:00 – 17:00 Магазини, Школи.с.Скрипиці, Ясне, Черемошна Воля, Мшанець, Масловець2 ПЛ-0.4кВ КТП-70 9:00 – 17:00с. Коцюри3 ПЛ-0.4кВ КТП-477 9:00 – 17:00Магазинис. Забужжя4 ПЛ-10кВ Л58-04 до ЛР-539:00 – 17:00Магазини м.Любомль: Паркова, Парижської Комуни,8 Березня, Володимерська,Червоної Армії,Брестська, Прикордонників, Енергетиків, Миру, Гоголя,1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-164 10:00-17:00 ФОП Кубай А.Т. (пилорама). с. Комарово.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-45 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), Церква, Молитовний будинок, Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта". с. Лишнівка.1 ТП-19 09:00-17:00 Магазини: Соло, Кобзар, Коттон, Віктарьов, Техносвіт, Ювілейний; агентство Соломія, державний нотаріус, відділ пенсійного забезпечення, перукарня Прометей, відділ реєстру виборців, центр соц.. служб, управління праці та соц.. захисту населення, страх. Оранта, Дельта банк, Укрсоцбанк, кафе Ольга, ЖКО, адвокат, юрист, фонд соц.. стахування, кафе Край, магазини: Міленіум, LONDA, Альфа, Барвінок, Орбіта, Привоз, Феєрія, Кіберсалон, Домашній; центр Фаберлік, ломбард Благо, VIP-центр стомат. каб., Сіріус-тур, Карітас-Волинь, фонд соціального страхування, юрист, Ощадбанк, Вет. аптека, ТО Бізнес-Волинь, ТзОВ МірМекс, ПрАТ Дата-груп, ТТІ, казначейство, магазини: Наталі, Любава, Кавалер, Домовик, Надра-Банк, RINGO, Дебют, Дім декору, Комп’ютерний всесвіт, Контакт, Мегабайт, Шарм; аптека Вестфарм №2, аптека Сальве, модуль Приватбанк м.Нововолинськвул.Винниченка, 2-8б-р Шевченка, 1-13вул.Св.Володимира, 1-12п-т Дружби, 101. 10:00 - 16:00ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова5 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна8 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281. 10:00 – 17:00смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова10:00-16:30 Молокоприймальний пункт, церква, ФОП Ковальчук Г.М. с.Ягідне2 ПЛ-10 кВ Л-61-03 від ЛР-16 до ЗТП-28КТП-265КТП-30КТП-27КТП-32810:00-16:30 ФГ «Волиньагрохолдинг», СКЗ, ФОП Вітрук О.В.- магазин с.Бобли3 10:00-16:30Луківське КП «Комунальник» - КНС, насосна,П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6, ПрАТ «ПМК – 198» - госп.двір, база, ТзОВ «Аміла», Льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база, с.м.т.Луків вул.Сміденська , м-р. Стакор