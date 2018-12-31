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Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу

Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
23-річний Андрій Мороз, майстер спорту України з армреслінгу, працює дільничним офіцером поліції у Луцьку.

Про це пише прес-служба поліції Волині.

Він разом з чотирма волинськими поліцейськими став героєм всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби у поліції. Рекламний щит із його зображенням та гаслом «Наш поліцейський – наш чемпіон» встановлений на вулиці Гордіюк в обласному центрі.
Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу

Андрій Мороз родом із села Новоукраїнка сусідньої Рівненської області. Під час навчання в університеті захопився армреслінгом. Став триразовим чемпіоном України з цього виду спорту серед студентів вишів, також тричі здобув титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі - володаря Кубка України серед чоловіків.

«Про набір у поліцію дізнався з оголошення. Не вагаючись, подав заяву й вирішив спробувати сили. Відбір успішно пройшов. З грудня 2016 року поїхав на курси з підготовки дільничних офіцерів поліції у Київську область», - згадує Андрій.

Боєць планує продовжити службу в поліції та спробувати пройти відбір до одного із спецпідрозділів.


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Теги: поліція, Волинь, Луцьк, Андрій Мороз
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