Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Сьогодні, 20:10
23-річний Андрій Мороз, майстер спорту України з армреслінгу, працює дільничним офіцером поліції у Луцьку.
Про це пише прес-служба поліції Волині.
Він разом з чотирма волинськими поліцейськими став героєм всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби у поліції. Рекламний щит із його зображенням та гаслом «Наш поліцейський – наш чемпіон» встановлений на вулиці Гордіюк в обласному центрі.
Андрій Мороз родом із села Новоукраїнка сусідньої Рівненської області. Під час навчання в університеті захопився армреслінгом. Став триразовим чемпіоном України з цього виду спорту серед студентів вишів, також тричі здобув титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі - володаря Кубка України серед чоловіків.
«Про набір у поліцію дізнався з оголошення. Не вагаючись, подав заяву й вирішив спробувати сили. Відбір успішно пройшов. З грудня 2016 року поїхав на курси з підготовки дільничних офіцерів поліції у Київську область», - згадує Андрій.
Боєць планує продовжити службу в поліції та спробувати пройти відбір до одного із спецпідрозділів.
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Про це пише прес-служба поліції Волині.
Він разом з чотирма волинськими поліцейськими став героєм всеукраїнської інформаційної кампанії з популяризації служби у поліції. Рекламний щит із його зображенням та гаслом «Наш поліцейський – наш чемпіон» встановлений на вулиці Гордіюк в обласному центрі.
Андрій Мороз родом із села Новоукраїнка сусідньої Рівненської області. Під час навчання в університеті захопився армреслінгом. Став триразовим чемпіоном України з цього виду спорту серед студентів вишів, також тричі здобув титул чемпіона України з армреслінгу серед юніорів і двічі - володаря Кубка України серед чоловіків.
«Про набір у поліцію дізнався з оголошення. Не вагаючись, подав заяву й вирішив спробувати сили. Відбір успішно пройшов. З грудня 2016 року поїхав на курси з підготовки дільничних офіцерів поліції у Київську область», - згадує Андрій.
Боєць планує продовжити службу в поліції та спробувати пройти відбір до одного із спецпідрозділів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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