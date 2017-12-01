Подробиці жахливої аварії на Волині, у якій постраждали 6 людей. ФОТО. ВІДЕО





Внаслідок аварії – 6 постраждалих та один загиблий, - пише



Бус OPEL Vivaro виїхав на зустрічну та зіткнувся з автомобілем DAEWOO. Водій легковика загинув на місці. Водія буса та 5 пасажирів госпіталізували до лікрні.



Про деталі аварії розповіли очевидці, які були учасниками дорожнього руху. Так, водій VOLKSWAGEN Sharan їхав зі сторони Нововолинська на дачі та перед поворотом наліво з увімкненим сигналом загальмував, щоб пропустити зустрічні автівки. Позаду легковика їхало два буса: VOLKSWAGEN Crafter, який об’їхав по обочині праворуч, та OPEL Vivaro, який вирішив об‘їхати ліворуч. Бус здійснив маневр об‘їзду, виїхавши на зустрічну, де зіткнувся з DAEWOO.







Водій VOLKSWAGEN Crafter викликав «швидку» та почав надавати першу допомогу потерпілим. 40-річний водій легковика, мешканець міста Сокаль Львівської області, помер на місці. Шістьох з буса забрали до лікарні.



Додамо, що на трасі нанесена розмітка – переривчаста лінія, яка дозволяє здійснювати обгін. Та на цій ділянці дороги це небезпечно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-квітня близько 11:00 за селом Литовеж Іваничівського району біля дачного масиву трапилася ДТП.Внаслідок аварії – 6 постраждалих та один загиблий, - пише Буг Бус OPEL Vivaro виїхав на зустрічну та зіткнувся з автомобілем DAEWOO. Водій легковика загинув на місці. Водія буса та 5 пасажирів госпіталізували до лікрні.Про деталі аварії розповіли очевидці, які були учасниками дорожнього руху. Так, водій VOLKSWAGEN Sharan їхав зі сторони Нововолинська на дачі та перед поворотом наліво з увімкненим сигналом загальмував, щоб пропустити зустрічні автівки. Позаду легковика їхало два буса: VOLKSWAGEN Crafter, який об’їхав по обочині праворуч, та OPEL Vivaro, який вирішив об‘їхати ліворуч. Бус здійснив маневр об‘їзду, виїхавши на зустрічну, де зіткнувся з DAEWOO.Водій VOLKSWAGEN Crafter викликав «швидку» та почав надавати першу допомогу потерпілим. 40-річний водій легковика, мешканець міста Сокаль Львівської області, помер на місці. Шістьох з буса забрали до лікарні.Додамо, що на трасі нанесена розмітка – переривчаста лінія, яка дозволяє здійснювати обгін. Та на цій ділянці дороги це небезпечно.

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