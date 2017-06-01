вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хто може приватизувати кімнату в гуртожитку: які потрібні документи

Хто може приватизувати кімнату в гуртожитку: які потрібні документи
На початку лютого 2019 в Україні продовжили мораторій на виселення мешканців гуртожитків.

Ще влітку 2018 уряд врегулював процедуру приватизації кімнати у гуртожитках, - пише 24 канал.

Хто має право на приватизацію?

Приватизувати кімнату в гуртожитку мають право українці та члени їхніх сімей, в яких немає іншого житла, а також одинокі громадяни, які не мають власного житла.

Щоб приватизувати це житло, вони повинні проживати в ньому 5 чи більше років.

Якщо йдеться про гуртожитки коридорного типу, то приватизації підлягають лише кімнати, що мають відповідні номери.

Іноді людину реєструють не в конкретній кімнаті, а просто за адресою розташування гуртожитку. У такому випадку, щоб довести факт проживання в конкретній кімнаті, слід звертатись до суду.

За неповнолітніх членів сім'ї рішення про приватизацію приймають батьки. Якщо дитині від 14 до 18 років, до заяви необхідно додати письмову нотаріально засвідчену згоду батьків або опікунів.

За неповнолітніх рішення про приватизацію приймають батьки чи опікуни

Які документи потрібні?

Якщо ви проживаєте у гуртожитку понад 5 років і бажаєте приватизувати це помешкання, необхідно підготувати такі документи:

- оформлена заява на приватизацію житлового приміщення у гуртожитку;
- довідка про склад сім'ї та займані приміщення;
- копія ордера про надання житлової площі (копія договору найму - житлової площі у гуртожитку), ви повинні бути зареєстровані у цьому помешканні;
- документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для - приватизації державного житлового фонду;
-копія документу, що підтверджує право на пільгові умови приватизації (якщо такі є).

Як рахують квадратні метри?

Приватизація житлової площі в гуртожитку здійснюється безкоштовно, з урахуванням санітарної норми – 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного члена сім'ї та додатково 10 квадратів на сім'ю.

На підставі рішення про передачу житлових приміщень у гуртожитках у власність громадян, яке приймає орган приватизація, цей орган видає свідоцтво про право власності.

Цей документ вноситься до спеціальної реєстраційної книги житлових приміщень у гуртожитках, що належать громадянам на праві приватної (спільної сумісної, спільної часткової) власності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: приватизація, гуртожиток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Сьогодні, 19:55
У Луцьку – аварія біля обласної лікарні
Сьогодні, 19:49
Хто може приватизувати кімнату в гуртожитку: які потрібні документи
Сьогодні, 19:23
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
Сьогодні, 18:53
Схожі новини
Відтепер українці зможуть приватизовувати житло в гуртожитках Відтепер українці зможуть приватизовувати житло в гуртожитках
01 червень, 2017, 18:01
Українцям дозволили безкоштовно приватизовувати житло гуртожитків Українцям дозволили безкоштовно приватизовувати житло гуртожитків
05 квітень, 2017, 17:13
У мешканців гуртожитку ПАТ «Електротермометрія» з’явилась можливість приватизувати квартири. ФОТО У мешканців гуртожитку ПАТ «Електротермометрія» з’явилась можливість приватизувати квартири. ФОТО
11 жовтень, 2016, 11:41
На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу На Вінниччині студент зарізав однокурсника через їжу
15 березень, 01:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дієтолог розповіла, чи небезпечно їсти ковбасу
Сьогодні, 20:36
 0
У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Сьогодні, 20:10
 0
Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Сьогодні, 19:55
 0
У Луцьку – аварія біля обласної лікарні
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8