Як під Луцьком розбудовують містечко з таунхаусів. ФОТО*
Сьогодні, 15:15
У Струмівці будують житловий комплекс – «Струмочок», який складається із будинків європейського зразка – таунхаусів.
Про це пише інтернет-видання «Перший».
У житловому комплексі їх буде аж 87! А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок… Буде справжнє котеджне містечко!
А зводить його Будівельна компанія «Інвестор». Наразі у компанії діє спецпропозиція на таунхауси типу «Сімейний».
Які умови акції на таунхауси типу «Сімейний»?
Акція діє за умови купівлі помешкань з наповненням (стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою та розведеними комунікаціями). Їхня площа становить 127 м².
Будівництво в «Струмочку» – у розпалі
Стартувало будівництво ЖК «Струмочок» в липні 2018 року. Земельна ділянка, де ведуться роботи, займає понад 7 гектарів.
Наразі добудовують 1-шу секцію таунхаусів. У кількох таунхаусах вже встановили вікна.
У 2-й секції залили бетонні підлоги. У 3-й – облаштовують фундамент, а в 4-й – каналізацію.
У розпалі також будівництво котеджів. У шести будинках вже збудували коробки, зробили крокв’яну систему та встановили вікна, роблять тераси. Три будинки повністю накриті. У двох котеджах тривають фасадні роботи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Також на цій території будуть багатоквартирні будинки на 140 помешкань. Важко уявити масштабність забудови?
Не хвилюйтесь, у будівельній компанії «Інвестор» вже подбали про візуалізацію «Струмочка»!
Побачити проект можна тут. Також подивитись, яким гарним буде житловий комплекс, можна на відео:
А ще забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом та перегляд останнього відеозвіту з будівництва, знятого з висоти пташиного польоту.
Крім того, у компанії розробили макет, який можна роздивитись як на фото, так і в відділі продажів.
Чому варто купити таунхаус у «Струмочку»?
По-перше, заміське житло – в тренді. Все більше людей обирають малоповерхові будинки у передмісті, де і повітря чистіше, і щільність населення менша, і не так гамірно. Ще й є своя присадибна ділянка. Більше про тенденції в архітектурі читайте за посиланням.
До речі, від ЖК «Струмочок» до Луцька автівкою їхати лише 10-15 хвилин.
По-друге, жити в таунхаусах економічно вигідніше, ніж у квартирі. Не вірите? Тоді читайте матеріал про те, як господарюють у «Струмочку» першої черги. Цей ЖК здали в 2016 році.
По-третє, на території села побудують сучасний дитсадок! Яким він буде, можна глянути тут.
По-четверте, у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
По-п’яте, є три типи таунхаусів – площею 119, 127 та 130 м² – тож ви можете обрати для себе оптимальний варіант. А на таунхауси типу «Сімейний» наразі діє спецпропозиція!
Як придбати таунхаус у ЖК «Струмочок»?
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10
Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Про це пише інтернет-видання «Перший».
У житловому комплексі їх буде аж 87! А крім них тут збудують 19 приватних будинків, дитячі майданчики, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками, дитсадок… Буде справжнє котеджне містечко!
А зводить його Будівельна компанія «Інвестор». Наразі у компанії діє спецпропозиція на таунхауси типу «Сімейний».
Які умови акції на таунхауси типу «Сімейний»?
Акція діє за умови купівлі помешкань з наповненням (стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою та розведеними комунікаціями). Їхня площа становить 127 м².
Будівництво в «Струмочку» – у розпалі
Стартувало будівництво ЖК «Струмочок» в липні 2018 року. Земельна ділянка, де ведуться роботи, займає понад 7 гектарів.
Наразі добудовують 1-шу секцію таунхаусів. У кількох таунхаусах вже встановили вікна.
У 2-й секції залили бетонні підлоги. У 3-й – облаштовують фундамент, а в 4-й – каналізацію.
У розпалі також будівництво котеджів. У шести будинках вже збудували коробки, зробили крокв’яну систему та встановили вікна, роблять тераси. Три будинки повністю накриті. У двох котеджах тривають фасадні роботи.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Як виглядають і за скільки можна купити котеджі у «Струмочку». ФОТО*
Також на цій території будуть багатоквартирні будинки на 140 помешкань. Важко уявити масштабність забудови?
Не хвилюйтесь, у будівельній компанії «Інвестор» вже подбали про візуалізацію «Струмочка»!
Побачити проект можна тут. Також подивитись, яким гарним буде житловий комплекс, можна на відео:
А ще забудовник запрошує на 3D-екскурсію таунхаусом та перегляд останнього відеозвіту з будівництва, знятого з висоти пташиного польоту.
Крім того, у компанії розробили макет, який можна роздивитись як на фото, так і в відділі продажів.
Чому варто купити таунхаус у «Струмочку»?
По-перше, заміське житло – в тренді. Все більше людей обирають малоповерхові будинки у передмісті, де і повітря чистіше, і щільність населення менша, і не так гамірно. Ще й є своя присадибна ділянка. Більше про тенденції в архітектурі читайте за посиланням.
До речі, від ЖК «Струмочок» до Луцька автівкою їхати лише 10-15 хвилин.
По-друге, жити в таунхаусах економічно вигідніше, ніж у квартирі. Не вірите? Тоді читайте матеріал про те, як господарюють у «Струмочку» першої черги. Цей ЖК здали в 2016 році.
По-третє, на території села побудують сучасний дитсадок! Яким він буде, можна глянути тут.
По-четверте, у «Струмочку» буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, паркомісця для мешканців комплексу та їхніх гостей.
По-п’яте, є три типи таунхаусів – площею 119, 127 та 130 м² – тож ви можете обрати для себе оптимальний варіант. А на таунхауси типу «Сімейний» наразі діє спецпропозиція!
Як придбати таунхаус у ЖК «Струмочок»?
Звертайтесь у відділ продажів за телефоном: 096 030 20 10
Або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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