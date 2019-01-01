Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: які цінності й реліквії врятували від вогню. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Пожежа в Соборі Паризької Богоматері пошкодила основну частину будівлі, проте вдалося врятувати безцінні реліквії, які перебували всередині храму.
Так, уже відомо, що пожежникам і священикам вдалося вберегти від вогню одну з найбільших святинь християн – це терновий вінець Спасителя, який був доставлений у собор в 1239 році, - пише Обозреватель.
Згідно з Євангеліями, саме цей вінець римські воїни наділи на голову Христа перед розп'яттям. Перед цією реліквією здійснюють служби предстоятелі всіх традиційних конфесій.
Також у підвальних сховищах розміщувалися фрагмент Хреста Господнього і цвях, яким прибили Ісуса до хреста. Встановлено, що й інші особливо цінні предмети мистецтва, які зберігалися в соборі, були вивезені з нього перед початком реставраційних робіт. Наприклад, збережена туніка короля Людовика IX Святого.
Відомо, що реліквії, які вдалося врятувати від пожежі в соборі Паризької Богоматері, перевезли в мерію столиці Франції.
"За нашою інформацією, всі збережені твори мистецтва в соборі Нотр-Дам де Парі, перевезені в ніч на вівторок в мерію Парижа", - повідомили в ефірі місцевого каналу BFMTV.
У вівторок, 16 квітня, художні цінності будуть відправлені в Лувр.
Крім того, відмінною рисою собору були три величезні вітражні вікна-троянди XIII століття. Нині невідомо, чи вціліло в результаті пожежі хоч одне з них.
Перша і найменша вітражна троянда, діаметром 9,6 метра, розташована на західному фасаді, була завершена приблизно в 1225 році. Як зовні, так і зсередини в центр віночка вікна-квітки поміщена Богородиця з Немовлям. Діаметр південної троянди – приблизно 13 метрів, вона складається із 84 панелей.
Крім елементів оздоблення, таких, як вітражі, там розташовувалася одна з небагатьох збережених деталей собору, які вціліли після Великої французької революції (1799 рік): це дерев'яні хори, на яких зображено житіє Христа і французькі королі. Водночас пожежні вже заявили, що в такому сильному вогні всі дерев'яні об'єкти, швидше за все, знищені.
Також у соборі Паризької Богоматері встановлені 10 дзвонів. Найбільший, вагою 23 тонни, носить ім'я Еммануель. Він був встановлений на південній вежі в 1685 році. У 1944 році саме дзвін Еммануеля сповістив про звільнення Парижа від нацистів.
У 2012 році, напередодні святкування 850-річчя собору, дзвони знову з'явилися і на північній башті собору. Це була вже копія – оригінальні були переплавлені на ядра під час Французької революції. А дзвони XIX століття, якими їх замінили, дисонували з Еммануелем.
Вісім нових дзвонів відлили у Вільдьє-ле-Пуалу в Нормандії з використанням давньоєгипетських методів. Кожному присвоєно ім'я одного зі святих.
Ще однією особливістю храму є його страхітливого вигляду гаргуйлі і химери, які знамениті на весь світ. Ці фантастичні тварюки вінчали кінці балок собору. Про їхній стан після пожежі поки нічого невідомо.
Але вже зараз очевидно, що повністю у вогні знищений знаменитий шпиль Нотр-Дама, встановлений у XII столітті.
Найменше від вогню постраждали дві готичні вежі, які вінчають західний фасад собору. Роботи над ним почалися в 1200 році, проте перша з двох веж – північна, була добудована лише 40 років після того.
Висота обох веж – 68 метрів, хоча вони не зовсім однакові: північна – масивніша за південну. До початку XV століття дзвони перебували тільки в північній вежі.
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Так, уже відомо, що пожежникам і священикам вдалося вберегти від вогню одну з найбільших святинь християн – це терновий вінець Спасителя, який був доставлений у собор в 1239 році, - пише Обозреватель.
Згідно з Євангеліями, саме цей вінець римські воїни наділи на голову Христа перед розп'яттям. Перед цією реліквією здійснюють служби предстоятелі всіх традиційних конфесій.
Також у підвальних сховищах розміщувалися фрагмент Хреста Господнього і цвях, яким прибили Ісуса до хреста. Встановлено, що й інші особливо цінні предмети мистецтва, які зберігалися в соборі, були вивезені з нього перед початком реставраційних робіт. Наприклад, збережена туніка короля Людовика IX Святого.
Відомо, що реліквії, які вдалося врятувати від пожежі в соборі Паризької Богоматері, перевезли в мерію столиці Франції.
"За нашою інформацією, всі збережені твори мистецтва в соборі Нотр-Дам де Парі, перевезені в ніч на вівторок в мерію Парижа", - повідомили в ефірі місцевого каналу BFMTV.
У вівторок, 16 квітня, художні цінності будуть відправлені в Лувр.
Крім того, відмінною рисою собору були три величезні вітражні вікна-троянди XIII століття. Нині невідомо, чи вціліло в результаті пожежі хоч одне з них.
Перша і найменша вітражна троянда, діаметром 9,6 метра, розташована на західному фасаді, була завершена приблизно в 1225 році. Як зовні, так і зсередини в центр віночка вікна-квітки поміщена Богородиця з Немовлям. Діаметр південної троянди – приблизно 13 метрів, вона складається із 84 панелей.
Крім елементів оздоблення, таких, як вітражі, там розташовувалася одна з небагатьох збережених деталей собору, які вціліли після Великої французької революції (1799 рік): це дерев'яні хори, на яких зображено житіє Христа і французькі королі. Водночас пожежні вже заявили, що в такому сильному вогні всі дерев'яні об'єкти, швидше за все, знищені.
Також у соборі Паризької Богоматері встановлені 10 дзвонів. Найбільший, вагою 23 тонни, носить ім'я Еммануель. Він був встановлений на південній вежі в 1685 році. У 1944 році саме дзвін Еммануеля сповістив про звільнення Парижа від нацистів.
У 2012 році, напередодні святкування 850-річчя собору, дзвони знову з'явилися і на північній башті собору. Це була вже копія – оригінальні були переплавлені на ядра під час Французької революції. А дзвони XIX століття, якими їх замінили, дисонували з Еммануелем.
Вісім нових дзвонів відлили у Вільдьє-ле-Пуалу в Нормандії з використанням давньоєгипетських методів. Кожному присвоєно ім'я одного зі святих.
Ще однією особливістю храму є його страхітливого вигляду гаргуйлі і химери, які знамениті на весь світ. Ці фантастичні тварюки вінчали кінці балок собору. Про їхній стан після пожежі поки нічого невідомо.
Але вже зараз очевидно, що повністю у вогні знищений знаменитий шпиль Нотр-Дама, встановлений у XII столітті.
Найменше від вогню постраждали дві готичні вежі, які вінчають західний фасад собору. Роботи над ним почалися в 1200 році, проте перша з двох веж – північна, була добудована лише 40 років після того.
Висота обох веж – 68 метрів, хоча вони не зовсім однакові: північна – масивніша за південну. До початку XV століття дзвони перебували тільки в північній вежі.
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