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У Луцьку затримали автомобіль з підробленими документами

У Луцьку затримали автомобіль з підробленими документами
Вчора, 15 квітня, ввечері у місті Луцьку на вулиці Дубнівській екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Ford Mondeo під керуванням 41-річного водія. Патрульні мали інформацію, що свідчила про причетність водія або пасажирів автівки до вчинення правопорушення.

Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів патрульні помітили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції не виявили жодного зареєстрованого автомобіля. Також при перевірці номерів агрегатів - останні були знищені.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького ВП.

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Теги: підробка, документи, поліція, Луцьк
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