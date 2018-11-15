У Луцьку затримали автомобіль з підробленими документами





Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів патрульні помітили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції не виявили жодного зареєстрованого автомобіля. Також при перевірці номерів агрегатів - останні були знищені.



На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького ВП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 15 квітня, ввечері у місті Луцьку на вулиці Дубнівській екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Ford Mondeo під керуванням 41-річного водія. Патрульні мали інформацію, що свідчила про причетність водія або пасажирів автівки до вчинення правопорушення.Про це інформує прес-служба патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів патрульні помітили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. При перевірці реєстраційного документу у базі Національної поліції не виявили жодного зареєстрованого автомобіля. Також при перевірці номерів агрегатів - останні були знищені.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького ВП.

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