Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток

ПриватБанк запустив послугу купівлі квитків на автобуси в мобільному банку Приват24 для Android та для iPhone. Сервіс миттєвої покупки автобусних квитків доступний цілодобово на більш як 20 000 напрямків Україною та за кордон - Італію, Францію, Польщу, Латвію, Чехію та інші країни.Про це повідомляє прес-служба банку."У 2018 році наші клієнти придбали через сервіси ПриватБанку понад 400 тис. автобусних квитків, а за 1-й квартал 2019 року - вже понад 130 тис. У мобільному Приват24 та його веб-версії можна купити квиток практично на будь-який автобусний маршрут, який існує в Україні, - говорить керівник напрямку “Роздрібні продажі” Північно-Західного РУ ПриватБанку. - Серед закордонних напрямків пасажири найчастіше обирають автобусні подорожі до Праги, Варшави та Вільнюсу. В межах України найпопулярніші маршрути - це Дніпро, Харків, Одеса та Київ".Автобусні каси в мобільному Privat24 працюють у розділі «Транспорт». Сервіс дає можливість легко вибрати найбільш зручний маршрут, час поїздки та перевізника – уся необхідна інформація доступна на екрані. Оплатити квитки можна карткою будь-якого банку.На сьогодні квитковий сервіс банку дає можливість придбання автобусних квитків більшості провідних перевізників України: Ecolines, «Автолюкс», «Гюнсел», «ОДРІ», «ЄвроКлуб» та інших, а також за допомогою спеціалізованих служб InfoBus та Busfor. ПриватБанк перший в Україні, хто забезпечив продаж квитків онлайн на автобусні рейси з більшості автовокзалів.Крім мобільного банку, автобусні квитки можна купити у веб-версії Приват24, будь-якому терміналі самообслуговування, на сайті bilet.pb.ua і навіть по телефону - для цього ПриватБанк створив спеціальний сервіс продажу проїзних документів за коротким мобільним номером 3700.Також квитки на автобуси доступні в усіх відділеннях ПриватБанку на Волині - там спеціалісти всього за кілька хвилин допоможуть підібрати найкращий маршрут. Окрім автобусних квитків, у ПриватБанку можна придбати квитки на потяг і літак - для поїздок як в Україні, так і за кордон.