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Дієтолог розповіла, чи небезпечно їсти ковбасу

Дієтолог розповіла, чи небезпечно їсти ковбасу
Дієтолог розповіла про небезпеку від вживання ковбаси. Дієтолог розповіла про небезпеку, яка криється у цьому продукті.

Про це повідомила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

«У ковбасі міститься нітрит натрію, який є консервантом – його набагато більше, ніж, наприклад, нітратів у рослинах. Крім того цей консервант в організмі людини перетворюється на речовини, які є потенційними канцерогенами — нітрозаміни. І не тільки ковбаса, а всі перероблені м'ясні продукти набагато небезпечніші, й шкідливих нітратів там міститься дуже багато», - зазначила дієтолог.

При цьому вона додала, що багато українців споживає ковбасу та інші перероблені продукти, відмовляючись при цьому від тепличних овочів, зелені, оскільки в них нібито містяться небезпечні нітрати. Але, на думку лікаря, це не так, оскільки вони позбавляють себе дуже цінних речовин — фітонутрієнтів, які необхідні для нормального обміну речовин і профілактики багатьох хвороб. Водночас, речовини, які містяться в перероблених продуктах, є набагато більш небезпечними, ніж ті, що містяться в ранніх чи тепличних овочах і зелені.

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Теги: Оксана Скиталінська, ковбаса, небезпека
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