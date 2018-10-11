У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят

Луцький клінічний пологовий будинок отримав новий апарат штучної вентиляції легень.Цей заклад користується популярністю серед породіль не тільки Волині, а й інших областей, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Так, за кошти міського бюджету для пологового будинку придбали сучасний, спеціального призначення апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 (виробник – Hamilton Medical AG, Швейцарія) вартістю 1 235 935,00 грн.Він необхідний для забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання своєчасної та якісної допомоги крихітним пацієнтам.Директор установизазначив, що щороку на світ у стінах закладу з'являється більше чотирьох тисяч немовлят. 10% юних пацієнтів, а це орієнтовно 400 діток, потребують догляду у відділені інтенсивної терапії новонароджених. Він зауважив, що з цього числа приблизно 60% новонароджених перебувають під апаратом штучної вентиляції легень.Він розповів, що новий апарат дуже необхідний закладу, він полегшить роботу відділення інтенсивної терапії новонароджених. За його словами, HAMILTON-C3 - це компактна автономна установка для тривалої і безперервної вентиляції легень пацієнтів усіх вікових категорій, у тому числі новонароджених з екстремально низькою масою тіла (від 200 грамів).В апараті передбачений повний спектр стандартних режимів вентиляції, а також реалізована унікальна технологія автоматичного управління вентиляцією та оксигенацією легень в залежності від фізіологічних показників пацієнта і заданих лікарями цілей.Широкоформатний 12-дюймовий монітор з високою роздільною здатністю покращує візуальне відображення дихальної механіки пацієнта, його поточний стан. HAMILTON-C3 зручний для перевезення пацієнтів: у нього є вбудована турбіна, а акумулятор здатен працювати чотири години без підзарядки. Завдяки цьому при транспортуванні хворого не доводиться підключати до іншого апарату.За словами, Михайла Токарчука, HAMILTON-C3 відноситься до вищої категорії апаратів штучної вентиляції легень.Також директор КП “Луцький клінічний пологовий будинок” зауважив, що у планах закладу придбати ще УЗД-сканер, який необхідний для ранньої діагностики паталогій плоду.