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У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят

У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят
Луцький клінічний пологовий будинок отримав новий апарат штучної вентиляції легень.

Цей заклад користується популярністю серед породіль не тільки Волині, а й інших областей, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, за кошти міського бюджету для пологового будинку придбали сучасний, спеціального призначення апарат штучної вентиляції легень нового покоління HAMILTON-C3 (виробник – Hamilton Medical AG, Швейцарія) вартістю 1 235 935,00 грн.

Він необхідний для забезпечення ефективної роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених та надання своєчасної та якісної допомоги крихітним пацієнтам.

Директор установи Михайло Токарчук зазначив, що щороку на світ у стінах закладу з'являється більше чотирьох тисяч немовлят. 10% юних пацієнтів, а це орієнтовно 400 діток, потребують догляду у відділені інтенсивної терапії новонароджених. Він зауважив, що з цього числа приблизно 60% новонароджених перебувають під апаратом штучної вентиляції легень.

Він розповів, що новий апарат дуже необхідний закладу, він полегшить роботу відділення інтенсивної терапії новонароджених. За його словами, HAMILTON-C3 - це компактна автономна установка для тривалої і безперервної вентиляції легень пацієнтів усіх вікових категорій, у тому числі новонароджених з екстремально низькою масою тіла (від 200 грамів).

В апараті передбачений повний спектр стандартних режимів вентиляції, а також реалізована унікальна технологія автоматичного управління вентиляцією та оксигенацією легень в залежності від фізіологічних показників пацієнта і заданих лікарями цілей.

Широкоформатний 12-дюймовий монітор з високою роздільною здатністю покращує візуальне відображення дихальної механіки пацієнта, його поточний стан. HAMILTON-C3 зручний для перевезення пацієнтів: у нього є вбудована турбіна, а акумулятор здатен працювати чотири години без підзарядки. Завдяки цьому при транспортуванні хворого не доводиться підключати до іншого апарату.

За словами, Михайла Токарчука, HAMILTON-C3 відноситься до вищої категорії апаратів штучної вентиляції легень.

Також директор КП “Луцький клінічний пологовий будинок” зауважив, що у планах закладу придбати ще УЗД-сканер, який необхідний для ранньої діагностики паталогій плоду.

У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят
У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят
У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят
У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят
У луцькому пологовому будинку з'явився дороговартісний апарат, який рятуватиме немовлят

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Теги: Луцький пологовий, апарат
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