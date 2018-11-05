Скандал у школі на Волині: батьки стверджують, що їхню дитину вдарила прибиральниця

Батьки другокласниці, що навчається у ЗОШ №5 Нововолинська, кажуть, що їхню дитину вдарила прибиральниця.Про це вони написали у Facebook."Сьогодні в школі з нашою дитиною сталась дуже погана ситуація - її перед однокласниками в класі прибиральницявдарила по спині. Діти кажуть, що щоденником, але це вже і не важливо чим. Дитина плакала, злякалась неймовірно, ну а хто б у вісім років не злякався чужої дорослої людини. Ми, як батьки, зробили все, щоб відповідні органи зайнялись цим інцидентом", - зауважили Юрій та Інна Кубські в одній зі спільнот.Натомість, як розповідає директор школи, ситуація значно перебільшена і в усіх нюансах цього питання поки розбираються."Був перший дзвінок на урок. Діти забігали в клас і хтось скинув зошити, щоденник, які лежали на першій парті. Ця дівчинка копнула ті речі і пішла далі. Ситуацію побачила Галина Іванівна. Підняла речі, зробила зауваження дівчинці, але та не відреагувала і не повернулася. Прибиральниця не знала імені школярки, тому не вдарила, а тицьнула щоденником із м'якою палітуркою по плечах дівчинки, щоб та звернула увагу", - зазначила директор.Саму ж працівницю директор характеризує як добру і життєрадісну жінку, котра працює в навчальному закладі вже 35 років.Майя Кльофа каже, що після цього інциденту мала урок у цьому ж таки класі, проте дівчинка поводилася жваво і ніяких підозр про можливий конфлікт не виникло."Я не бачила жодної сльозинки в її очах, вона відповідала, поводила себе як і зазвичай", - зауважила освітянка.Однак батьки, попри запевнення директора школи у проведенні службового розслідування, викликали поліцію і написали заяву. Наразі дирекція школи збирає пояснення в усіх сторін конфлікту. 17 квітня запланували провести збори колективу, де й розглянуть ситуацію.