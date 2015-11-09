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У Луцьку в екс-голови виборчої комісії вкрали пакет з документами: подробиці інциденту

У Луцьку в екс-голови виборчої комісії вкрали пакет з документами: подробиці інциденту
У Луцьку в голови ДВК вкрали пакет з документами та печатку. Інцидент трапився у неділю, 14 квітня. Наразі ж відомі певні деталі прикрого випадку.

Про них інформує Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.

Так, відомо, що прикрий випадок стався з екс-головою ДВК із села Полонка Луцького району. Екс-голова ДВК №070508 Людмила Курдельчук збиралася вирушати до ОВК №20, аби здати печатку, а також частину іншої виборчої документації. У проміжок часу, поки відкривали гараж, де знаходився автомобіль, невідома особа викрала пакет, у якому, серед іншого, була виборча документація і печатка.

Жінка розповіла, що поставила пакет біля гаража, аби відрити дверцята. Поки вона вчиняла ці дії, хтось викрав пакет.

«Хтось за цей час повз проходив і забрав цей пакет. Я одразу викликала поліцію», - розповіла екс-голова ДВК. За її словами, у пакеті була печатка, деяка документація та інші речі. Хто це зробив, жінка не бачила.

У ГУ НП Волинської області ОПОРІ повідомили, що повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 квітня. Голова ДВК розповіла про обставини, відтак відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Голова окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі №20 Світлана Погудіна розповіла спостерігачу ОПОРИ, що повідомила про цей інцидент Центральну виборчу комісію і звернулася із проханням надати нову печатку для новоствореної ДВК.

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Теги: Луцьк, виборча комісія, крадіжка, вибори, ДВК, печатка, Людмила Курдельчук
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