У Луцьку в екс-голови виборчої комісії вкрали пакет з документами: подробиці інциденту

У Луцьку. Інцидент трапився у неділю, 14 квітня. Наразі ж відомі певні деталі прикрого випадку.Про них інформує Громадянська мережа ОПОРА у Волинській області.Так, відомо, що прикрий випадок стався з екс-головою ДВК із села Полонка Луцького району. Екс-голова ДВК №070508збиралася вирушати до ОВК №20, аби здати печатку, а також частину іншої виборчої документації. У проміжок часу, поки відкривали гараж, де знаходився автомобіль, невідома особа викрала пакет, у якому, серед іншого, була виборча документація і печатка.Жінка розповіла, що поставила пакет біля гаража, аби відрити дверцята. Поки вона вчиняла ці дії, хтось викрав пакет.«Хтось за цей час повз проходив і забрав цей пакет. Я одразу викликала поліцію», - розповіла екс-голова ДВК. За її словами, у пакеті була печатка, деяка документація та інші речі. Хто це зробив, жінка не бачила.У ГУ НП Волинської області ОПОРІ повідомили, що повідомлення про крадіжку надійшло вчора, 14 квітня. Голова ДВК розповіла про обставини, відтак відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 357 Кримінального кодексу України - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження. Наразі триває досудове розслідування.Голова окружної виборчої комісії у територіальному виборчому окрузі №20розповіла спостерігачу ОПОРИ, що повідомила про цей інцидент Центральну виборчу комісію і звернулася із проханням надати нову печатку для новоствореної ДВК.