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У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу

У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
30 тисяч гривень витратять з міського бюджету для заміни викрадених бронзових плит з меморіалу "Вічної Слави" у Луцьку.

Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Нагадаємо, 14 листопада 2018-го року та 19 березня цього року з меморіалу викрали 6 бронзових плит, кожна вигою 80 кілограмів.

На них були викарбувані прізвища тих, хто звільняв Луцьк від окупантів у роки Другої Світової війни.

Деталі – у сюжеті:



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Теги: бронзові плити, меморіал, Луцьк
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