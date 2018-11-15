У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу





Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, - йдеться у сюжеті



Нагадаємо, 14 листопада 2018-го року та 19 березня цього року з меморіалу викрали 6 бронзових плит, кожна вигою 80 кілограмів.



На них були викарбувані прізвища тих, хто звільняв Луцьк від окупантів у роки Другої Світової війни.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 тисяч гривень витратять з міського бюджету для заміни викрадених бронзових плит з меморіалу "Вічної Слави" у Луцьку.Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, 14 листопада 2018-го року та 19 березня цього року з меморіалу викрали 6 бронзових плит, кожна вигою 80 кілограмів.На них були викарбувані прізвища тих, хто звільняв Луцьк від окупантів у роки Другої Світової війни.Деталі – у сюжеті:

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