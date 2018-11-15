У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
Сьогодні, 18:53
30 тисяч гривень витратять з міського бюджету для заміни викрадених бронзових плит з меморіалу "Вічної Слави" у Луцьку.
Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 14 листопада 2018-го року та 19 березня цього року з меморіалу викрали 6 бронзових плит, кожна вигою 80 кілограмів.
На них були викарбувані прізвища тих, хто звільняв Луцьк від окупантів у роки Другої Світової війни.
Деталі – у сюжеті:
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Про це розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Нагадаємо, 14 листопада 2018-го року та 19 березня цього року з меморіалу викрали 6 бронзових плит, кожна вигою 80 кілограмів.
На них були викарбувані прізвища тих, хто звільняв Луцьк від окупантів у роки Другої Світової війни.
Деталі – у сюжеті:
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