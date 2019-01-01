На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:06
У Нововолинську сьогодні, 16 квітня, поліцейські потрапили у ДТП. Аварія на повороті з траси на бульвар Шевченка.
Про це інформує Радар.
За інформацією видання, поліцейський бус їхав трасою в бік автостанції слідом за легковиком. Останній став повертати вліво. Водій буса не очікував такого маневру й влетів у бордюр.
У буса - пом’ятий передок, пошкоджені три колеса, злетіли 2 бампери.
На місце пригоди вже прибула машина нововолинської поліції.
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Про це інформує Радар.
За інформацією видання, поліцейський бус їхав трасою в бік автостанції слідом за легковиком. Останній став повертати вліво. Водій буса не очікував такого маневру й влетів у бордюр.
У буса - пом’ятий передок, пошкоджені три колеса, злетіли 2 бампери.
На місце пригоди вже прибула машина нововолинської поліції.
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