На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО





Про це інформує



За інформацією видання, поліцейський бус їхав трасою в бік автостанції слідом за легковиком. Останній став повертати вліво. Водій буса не очікував такого маневру й влетів у бордюр.



У буса - пом’ятий передок, пошкоджені три колеса, злетіли 2 бампери.



На місце пригоди вже прибула машина нововолинської поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську сьогодні, 16 квітня, поліцейські потрапили у ДТП. Аварія на повороті з траси на бульвар Шевченка.Про це інформує Радар За інформацією видання, поліцейський бус їхав трасою в бік автостанції слідом за легковиком. Останній став повертати вліво. Водій буса не очікував такого маневру й влетів у бордюр.У буса - пом’ятий передок, пошкоджені три колеса, злетіли 2 бампери.На місце пригоди вже прибула машина нововолинської поліції.

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