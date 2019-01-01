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На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО

На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську сьогодні, 16 квітня, поліцейські потрапили у ДТП. Аварія на повороті з траси на бульвар Шевченка.

Про це інформує Радар.

За інформацією видання, поліцейський бус їхав трасою в бік автостанції слідом за легковиком. Останній став повертати вліво. Водій буса не очікував такого маневру й влетів у бордюр.

У буса - пом’ятий передок, пошкоджені три колеса, злетіли 2 бампери.

На місце пригоди вже прибула машина нововолинської поліції.

На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО
На Волині в аварію втрапив поліцейський бус, – ЗМІ. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: аварія, Нововолинськ
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