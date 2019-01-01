У селі на Волині вщент згорів будинок
Сьогодні, 17:37
У вівторок, 16-го квітня, майже опівдні виникла пожежа житлового будинку (пустки) у селі Глинянка Любомльського району.
Про це повідомляє видання «КОРДОН»
На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Пожежу ліквідували через годину.
Вогонь повністю знищив будівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем. Хто підпалив будівлю - невідомо.
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Про це повідомляє видання «КОРДОН»
На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Пожежу ліквідували через годину.
Вогонь повністю знищив будівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем. Хто підпалив будівлю - невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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