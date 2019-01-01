У селі на Волині вщент згорів будинок





Про це повідомляє видання



На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Пожежу ліквідували через годину.



Вогонь повністю знищив будівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем. Хто підпалив будівлю - невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 16-го квітня, майже опівдні виникла пожежа житлового будинку (пустки) у селі Глинянка Любомльського району.Про це повідомляє видання «КОРДОН» На виклик виїжджав черговий караул ДПРЧ-10 міста Любомль та МПО Штунь. Пожежу ліквідували через годину.Вогонь повністю знищив будівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — необережне поводження з вогнем. Хто підпалив будівлю - невідомо.

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