На Волині вперше в Україні виробили органічний цукор





Про це йдеться на сайті Гнідавського цукрового заводу, - пише



Посіви органічного буряка зробили у Гощанському районі на Рівненщині компанії «Дедденс Агро» та «Ріттер Біо Агро», які єдині в Україні займаються вирощуванням цукрових буряків за органічними технологіями, з них і отримали перший органічний цукор. Керує обома підприємствами Віктор Щербачук.



Перший органічний сертифікований український цукор презентували 10 квітня у Києві на виставці «БіоФах». Наступна презетація відбудеться у Китаї, де Україна вперше представить Національний павільйон.



«Ми маємо перший органічний цукор в нашій державі. Я була, фактично, свідком зародження цієї ідеї. Лише 10 років тому почали з’являтись на полицях наших магазинів перші вітчизняні органічні продукти, а вже сьогодні ми спостерігаємо динамічний розвиток органічного виробництва на внутрішньому ринку», – наголосила в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.



За інформацією Мінагрополітики, у 2018 році в Україні сертифіковали перший органічний цукор. Україна ввійшла до десятки європейських країн, де вирощування органічного буряка зайняло більше 100 гектарів.



Український органічний цукор презентували на початку лютого 2019 року під час найбільшої міжнародної виставки органічних продуктів «БіоФах» в Нюрнберзі, де аукціон із закупівлі першої партії органічного цукру в 850 тонн виграла компанія з Нідерландів.

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