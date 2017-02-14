вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вперше в Україні виробили органічний цукор

На Волині вперше в Україні виробили органічний цукор
На Гнідавському цукровому заводі виробили органічний цукор.

Про це йдеться на сайті Гнідавського цукрового заводу, - пише Район.Бізнес.

Посіви органічного буряка зробили у Гощанському районі на Рівненщині компанії «Дедденс Агро» та «Ріттер Біо Агро», які єдині в Україні займаються вирощуванням цукрових буряків за органічними технологіями, з них і отримали перший органічний цукор. Керує обома підприємствами Віктор Щербачук.

Перший органічний сертифікований український цукор презентували 10 квітня у Києві на виставці «БіоФах». Наступна презетація відбудеться у Китаї, де Україна вперше представить Національний павільйон.

«Ми маємо перший органічний цукор в нашій державі. Я була, фактично, свідком зародження цієї ідеї. Лише 10 років тому почали з’являтись на полицях наших магазинів перші вітчизняні органічні продукти, а вже сьогодні ми спостерігаємо динамічний розвиток органічного виробництва на внутрішньому ринку», – наголосила в.о. міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.

За інформацією Мінагрополітики, у 2018 році в Україні сертифіковали перший органічний цукор. Україна ввійшла до десятки європейських країн, де вирощування органічного буряка зайняло більше 100 гектарів.

Український органічний цукор презентували на початку лютого 2019 року під час найбільшої міжнародної виставки органічних продуктів «БіоФах» в Нюрнберзі, де аукціон із закупівлі першої партії органічного цукру в 850 тонн виграла компанія з Нідерландів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: цукор, органічний, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
називайте речі своїми іменами. буряк , вирощений без мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів тощо. відповідно цукор не містить слідів цих хімікатів. а термін "органічний" є не зовсім коректним, тому що буряк, вирощений з хімікатами, є також органічним і тим більше вироблений з нього цукор є органічним
Відповісти
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «накрили» три нелегальні заправки
Сьогодні, 18:03
Син селищного голови з Волині бореться за життя після звірячого нападу у Києві
Сьогодні, 18:00
На Волині вперше в Україні виробили органічний цукор
Сьогодні, 17:46
У селі на Волині вщент згорів будинок
Сьогодні, 17:37
Лучан закликають привітати маленьку доньку волонтера, який помер від важкої хвороби
Сьогодні, 17:23
Схожі новини
Цукрозавод під Луцьком – серед лідерів в Україні Цукрозавод під Луцьком – серед лідерів в Україні
14 лютий, 2017, 12:06
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток Волиняни можуть купувати квитки на автобуси через мобільний додаток
Сьогодні, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
Сьогодні, 18:53
 0
Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
Три роки уряду Гройсмана: економічне зростання і впевнені кроки до добробуту українців
Сьогодні, 18:19
 0
Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8