На Волині «накрили» три нелегальні заправки





Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.



Викрили підпільні автозаправні станції у Ковелі та селах Вербка Ковельського й Вишнів Любомльського району.



У ході проведення санкціонованих судом обшуків на АЗС виявили та вилучили понад 8 000 літрів дизпалива, цистерни для його зберігання та устаткування для його розливу.



Досудове розслідування триває. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.



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