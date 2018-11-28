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На Волині «накрили» три нелегальні заправки

На Волині «накрили» три нелегальні заправки
На Волині викрили діяльність трьох нелегальних АЗС.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Викрили підпільні автозаправні станції у Ковелі та селах Вербка Ковельського й Вишнів Любомльського району.

У ході проведення санкціонованих судом обшуків на АЗС виявили та вилучили понад 8 000 літрів дизпалива, цистерни для його зберігання та устаткування для його розливу.

Досудове розслідування триває. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.
На Волині «накрили» три нелегальні заправки
На Волині «накрили» три нелегальні заправки
На Волині «накрили» три нелегальні заправки

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Теги: заправки, нелегальні заправки
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