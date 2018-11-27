Кінотеатр «Multiplex», що у «Промені», запрошує на кіно у середу за вигідними цінами*





Так, квитки коштують 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00, а місця класу SUPERLUX – 70 грн.



"Дивись кіно за привабливими цінами у найбільшому кінотеатрі міста щосереди", - йдеться у повідомлені.



Квитки можна придбати за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь» завтра, 17 квітня, – супер середа.Так, квитки коштують 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00, а місця класу SUPERLUX – 70 грн."Дивись кіно за привабливими цінами у найбільшому кінотеатрі міста щосереди", - йдеться у повідомлені.Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію