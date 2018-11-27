Кінотеатр «Multiplex», що у «Промені», запрошує на кіно у середу за вигідними цінами*
Сьогодні, 18:10
У кінотеатрі «Multiplex», що знаходиться у РЦ «Промінь» завтра, 17 квітня, – супер середа.
Так, квитки коштують 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00, а місця класу SUPERLUX – 70 грн.
"Дивись кіно за привабливими цінами у найбільшому кінотеатрі міста щосереди", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
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Так, квитки коштують 35 грн до 18:00 та 50 грн після 18:00, а місця класу SUPERLUX – 70 грн.
"Дивись кіно за привабливими цінами у найбільшому кінотеатрі міста щосереди", - йдеться у повідомлені.
Квитки можна придбати за посиланням: http://promin.lutsk.ua/films
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