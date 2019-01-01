Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО

Олександр Савченко особисто проінспектував стан автошляху Сенкевичівка – Липа – Берестечко під час візиту на Горохівщину.



Про це він написав на своїй сторінці на



Згаданий автошлях не ремонтували вже десятки років. Варто зауважити, що минулого року вдалося відремонтувати декілька відрізків загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів. Однак, оглянувши стан відремонтованої дороги, керівник облдержадміністрації обурився низькою якістю робіт. Тож, поки підрядна організація не здала дорогу в експлуатацію, Олександр Савченко дав доручення привести відрізки дороги до ладу.



«Дороги дуже розбиті. Мало проявляється соціальна відповідальність бізнесу. Машини їдуть перевантажені, поряд цукровий завод. Будемо працювати і з підприємцями, аби врятувати ці дороги. Я згоден, що відремонтувати весь відрізок – дуже складно. Засипати ями – ефекту не дасть. А якщо не ремонтувати взагалі – то дорогу доведеться закрити. Певні кошти у нас виділені – будемо асфальтувати найскладніші відрізки. Будемо залучати бізнес – й разом рятувати дорогу», – зауважив Олександр Ілліч.



Зазначимо, що цього року заплановали заасфальтувати ще чотири найпроблемніших ділянки загальною протяжністю близько двох кілометрів. На це передбачили дев'ять з половиною мільйонів гривень. Тендер на ремонт покриття вже оголосили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської облдержадміністраціїособисто проінспектував стан автошляху Сенкевичівка – Липа – Берестечко під час візиту на Горохівщину.Про це він написав на своїй сторінці на Facebook Згаданий автошлях не ремонтували вже десятки років. Варто зауважити, що минулого року вдалося відремонтувати декілька відрізків загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів. Однак, оглянувши стан відремонтованої дороги, керівник облдержадміністрації обурився низькою якістю робіт. Тож, поки підрядна організація не здала дорогу в експлуатацію, Олександр Савченко дав доручення привести відрізки дороги до ладу.«Дороги дуже розбиті. Мало проявляється соціальна відповідальність бізнесу. Машини їдуть перевантажені, поряд цукровий завод. Будемо працювати і з підприємцями, аби врятувати ці дороги. Я згоден, що відремонтувати весь відрізок – дуже складно. Засипати ями – ефекту не дасть. А якщо не ремонтувати взагалі – то дорогу доведеться закрити. Певні кошти у нас виділені – будемо асфальтувати найскладніші відрізки. Будемо залучати бізнес – й разом рятувати дорогу», – зауважив Олександр Ілліч.Зазначимо, що цього року заплановали заасфальтувати ще чотири найпроблемніших ділянки загальною протяжністю близько двох кілометрів. На це передбачили дев'ять з половиною мільйонів гривень. Тендер на ремонт покриття вже оголосили.

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