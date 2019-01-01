вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО

Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
Голова Волинської облдержадміністрації Олександр Савченко особисто проінспектував стан автошляху Сенкевичівка – Липа – Берестечко під час візиту на Горохівщину.

Про це він написав на своїй сторінці на Facebook.

Згаданий автошлях не ремонтували вже десятки років. Варто зауважити, що минулого року вдалося відремонтувати декілька відрізків загальною протяжністю близько чотирьох кілометрів. Однак, оглянувши стан відремонтованої дороги, керівник облдержадміністрації обурився низькою якістю робіт. Тож, поки підрядна організація не здала дорогу в експлуатацію, Олександр Савченко дав доручення привести відрізки дороги до ладу.

«Дороги дуже розбиті. Мало проявляється соціальна відповідальність бізнесу. Машини їдуть перевантажені, поряд цукровий завод. Будемо працювати і з підприємцями, аби врятувати ці дороги. Я згоден, що відремонтувати весь відрізок – дуже складно. Засипати ями – ефекту не дасть. А якщо не ремонтувати взагалі – то дорогу доведеться закрити. Певні кошти у нас виділені – будемо асфальтувати найскладніші відрізки. Будемо залучати бізнес – й разом рятувати дорогу», – зауважив Олександр Ілліч.

Зазначимо, що цього року заплановали заасфальтувати ще чотири найпроблемніших ділянки загальною протяжністю близько двох кілометрів. На це передбачили дев'ять з половиною мільйонів гривень. Тендер на ремонт покриття вже оголосили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Савченко, дороги, Берестечко, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
Сьогодні, 18:53
Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
Сьогодні, 18:43
Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Кінотеатр «Multiplex», що у «Промені», запрошує на кіно у середу за вигідними цінами*
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
«Їдеш – серце кров’ю обливається», – голова ОДА про волинські дороги «Їдеш – серце кров’ю обливається», – голова ОДА про волинські дороги
21 лютий, 10:55
На Волині відремонтують дорогу Липини-Борохів На Волині відремонтують дорогу Липини-Борохів
11 квітень, 10:21
Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК Які дороги цьогоріч ремонтуватимуть на Волині. СПИСОК
03 квітень, 11:25
На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих На Волині через жахливі дороги «швидка» запізнюється до хворих
01 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 17 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку замінять викрадені бронзові плити з меморіалу
Сьогодні, 18:53
 0
Савченко розкритикував дорогу на Берестечко. ФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
Три роки уряду Гройсмана: економічне зростання і впевнені кроки до добробуту українців
Сьогодні, 18:19
 0
Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8