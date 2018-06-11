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Повідомили про стан потерпілих, які постраждали в аварії на Волині. ВІДЕО

Повідомили про стан потерпілих, які постраждали в аварії на Волині. ВІДЕО
Усіх постраждалих в аварії, що трапилася 16 квітня на автошляху "Ковель-Жовква" госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.

Детальніше про стан постраждалих журналістам Суспільного розповів головний лікар медзакладу Віктор Мороз.

«Доставлено до нас 6-х чоловік. П'ятеро госпіталізовано: четверо у травматологію, одну - в хірургію. У чотирьох пацієнтів стан середньої важкості, одна жінка перебуває у важкому стані», - розповів Віктор Мороз.

Окрім того, медик повідомив, що водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, 16 квітня поблизу Нововолинська зіткнулися легковик, що рухався в напрямку міста, та бус, який їхав на Угринів.

Водій легковика Daewoo Lanos помер на місці аварії.


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Теги: аварія, Нововолинськ, лікарня
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