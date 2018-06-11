Повідомили про стан потерпілих, які постраждали в аварії на Волині. ВІДЕО





Детальніше про стан постраждалих журналістам Віктор Мороз.



«Доставлено до нас 6-х чоловік. П'ятеро госпіталізовано: четверо у травматологію, одну - в хірургію. У чотирьох пацієнтів стан середньої важкості, одна жінка перебуває у важкому стані», - розповів Віктор Мороз.



Окрім того, медик повідомив, що водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.



Нагадаємо, 16 квітня поблизу Нововолинська зіткнулися легковик, що рухався в напрямку міста, та бус, який їхав на Угринів.



Водій легковика Daewoo Lanos помер на місці аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усіх постраждалих в аварії, що трапилася 16 квітня на автошляху "Ковель-Жовква" госпіталізували до Нововолинської міської лікарні.Детальніше про стан постраждалих журналістам Суспільного розповів головний лікар медзакладу«Доставлено до нас 6-х чоловік. П'ятеро госпіталізовано: четверо у травматологію, одну - в хірургію. У чотирьох пацієнтів стан середньої важкості, одна жінка перебуває у важкому стані», - розповів Віктор Мороз.Окрім того, медик повідомив, що водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.Нагадаємо, 16 квітня поблизу Нововолинська зіткнулися легковик, що рухався в напрямку міста, та бус, який їхав на Угринів.Водій легковика Daewoo Lanos помер на місці аварії.

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