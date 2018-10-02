вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд

Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Щонайменше двадцятеро волинян вимагають у депутата обласної ради Володимира Кучера спростувати інформацію, якою останній звів на них наклеп.

Люди підписали лист-вимогу й попереджають, що підуть до суду, якщо Кучер не спростує поширену брехню.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost люди розповіли, що у соціальній мережі Facebook Володимир Кучер (фракція «УКРОП») поширює інформацію із прізвищами людей, які мають зазнати ганьби, оскільки нібито у Ківерцівському районі займалися підкупом виборців. Кучер написав, що ці люди «за гроші продають Україну» і назвав їх «продажними шкурами».

Людей, яких Кучер згадав у своїх дописах, це дуже обурило. Вони вважають такі заяви депутата не тільки провокаційними, аморальними й відверто брехливими, а такими, що грубо порушують закон та псують їхній авторитет.

Волинянка Валентина Кінах вважає такі вчинки депутата одним з методів команди опонента кандидата у Президенти Петра Порошенка.

«Справа в тому, що ми підтримуємо чинного Президента. Так, ми прихильники, ми цього не приховуємо. Але це наша позиція, і жодна копійка не була заплачена командою Порошенка за голос на виборах. Люди мають право на позицію, але це не означає, що їх за це варто обливати брудом», - додає жінка.

Директор тростянецької школи Микола Глинський, якого депутат теж звинуватив у "продажності", назвав поширену Кучером інформацію повною маячнею.

«Ми всі вкрай обурені таким вчинком. Це спаплюжує нашу гідність. Ми все життя працювали нормально. Я був неодноразово і депутатом районної ради, і сільської ради, зарає є депутатом селищної громади. І таке на мене написати, що я займався підкупом односельців…», - каже чоловік.

Його підтримує і Леонід Ольхович. Він зауважує, що понад 40 років працював на благо області на різних відповідальних посадах і ніколи не потерпав від наклепу.

«Це брехня. Зі мною ніхто не спілкувався, ні з ким я не зустрічався. Ніяких підкупів я не робив, ніяких грошей не бачив. Я не знаю, для чого і за що робити наклеп не людину, яка ні в чому не винна. Я чесна людина, і нинішня ситуація мені в голову не вкладається», - розчаровано каже Ольхович.

«Ми не згідні з брехнею і наклепами на людей, які є у громаді авторитетними людьми. Ми не будемо цього терпіти і не будемо мовчати», - переконливо доповнює волинянка Любов Мачулка, яку теж обурили безпідставні звинувачення.

Люди вважають, що Кучер не лише оббріхує їх, а й порушує таким чином законодавство.

Адже відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ані ст.107 Конституції України, ані Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають розповсюдження недостовірної, відверто брехливої інформації про будь-яку особу, тим більше – звинувачення у злочинах.

Стаття 62 Конституції, якою гарантовано презумпцію невинуватості для громадян України, також не надає підстав для подібних заяв.

Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: брехня, Володимир Кучер, Волинь, спростування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 20:15
Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Сьогодні, 20:10
Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Сьогодні, 19:55
У Луцьку – аварія біля обласної лікарні
Сьогодні, 19:49
Хто може приватизувати кімнату в гуртожитку: які потрібні документи
Сьогодні, 19:23
Схожі новини
«Це вже не дно, це щось за межею»: працівниця ОДА знову викрила брехню «Аверсу». ВІДЕО «Це вже не дно, це щось за межею»: працівниця ОДА знову викрила брехню «Аверсу». ВІДЕО
01 березень, 10:24
«Аверс бреше»: працівниця Волинської ОДА зняла відеоблог про маніпуляції телеканалу «Аверс бреше»: працівниця Волинської ОДА зняла відеоблог про маніпуляції телеканалу
12 лютий, 15:33
Інформація щодо звільнення посадовця управління юстиції Волині: спростування Інформація щодо звільнення посадовця управління юстиції Волині: спростування
02 жовтень, 2018, 10:04
У Волинській ОДА заявили про викривлення інформації журналістами У Волинській ОДА заявили про викривлення інформації журналістами
20 червень, 2018, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дієтолог розповіла, чи небезпечно їсти ковбасу
Сьогодні, 20:36
 0
У Луцьку легковик не поділив дорогу з маршруткою. ФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Дільничним офіцером поліції у Луцьку служить чемпіон України з армреслінгу
Сьогодні, 20:10
 0
Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд
Сьогодні, 19:55
 0
У Луцьку – аварія біля обласної лікарні
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8