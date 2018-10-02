Волиняни вимагають від депутата облради спростувати брехню, інакше – суд

Щонайменше двадцятеро волинян вимагають у депутата обласної радиспростувати інформацію, якою останній звів на них наклеп.Люди підписали лист-вимогу й попереджають, що підуть до суду, якщо Кучер не спростує поширену брехню.У коментарілюди розповіли, що у соціальній мережі Facebook Володимир Кучер (фракція «УКРОП») поширює інформацію із прізвищами людей, які мають зазнати ганьби, оскільки нібито у Ківерцівському районі займалися підкупом виборців. Кучер написав, що ці люди «за гроші продають Україну» і назвав їх «продажними шкурами».Людей, яких Кучер згадав у своїх дописах, це дуже обурило. Вони вважають такі заяви депутата не тільки провокаційними, аморальними й відверто брехливими, а такими, що грубо порушують закон та псують їхній авторитет.Волинянкавважає такі вчинки депутата одним з методів команди опонента кандидата у Президенти Петра Порошенка.«Справа в тому, що ми підтримуємо чинного Президента. Так, ми прихильники, ми цього не приховуємо. Але це наша позиція, і жодна копійка не була заплачена командою Порошенка за голос на виборах. Люди мають право на позицію, але це не означає, що їх за це варто обливати брудом», - додає жінка.Директор тростянецької школи, якого депутат теж звинуватив у "продажності", назвав поширену Кучером інформацію повною маячнею.«Ми всі вкрай обурені таким вчинком. Це спаплюжує нашу гідність. Ми все життя працювали нормально. Я був неодноразово і депутатом районної ради, і сільської ради, зарає є депутатом селищної громади. І таке на мене написати, що я займався підкупом односельців…», - каже чоловік.Його підтримує і. Він зауважує, що понад 40 років працював на благо області на різних відповідальних посадах і ніколи не потерпав від наклепу.«Це брехня. Зі мною ніхто не спілкувався, ні з ким я не зустрічався. Ніяких підкупів я не робив, ніяких грошей не бачив. Я не знаю, для чого і за що робити наклеп не людину, яка ні в чому не винна. Я чесна людина, і нинішня ситуація мені в голову не вкладається», - розчаровано каже Ольхович.«Ми не згідні з брехнею і наклепами на людей, які є у громаді авторитетними людьми. Ми не будемо цього терпіти і не будемо мовчати», - переконливо доповнює волинянка Любов Мачулка, яку теж обурили безпідставні звинувачення.Люди вважають, що Кучер не лише оббріхує їх, а й порушує таким чином законодавство.Адже відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.Ані ст.107 Конституції України, ані Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачають розповсюдження недостовірної, відверто брехливої інформації про будь-яку особу, тим більше – звинувачення у злочинах.Стаття 62 Конституції, якою гарантовано презумпцію невинуватості для громадян України, також не надає підстав для подібних заяв.