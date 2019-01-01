17 квітня на Волині: гортаючи календар

Василь Федчук (на фото).



Також особисте свято у стріт-артера Андрія Присяжнюка.



Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття та радості від життя.



Іменинники 17 квітня – Георгій та Йосип. Бажаємо їм удачі та прихильності їхнього ангела-охоронця.



17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.



Цього дня 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні відзначає день народження Заслужений журналіст України(на фото).Також особисте свято у стріт-артераВітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття та радості від життя.Іменинники 17 квітня – Георгій та Йосип. Бажаємо їм удачі та прихильності їхнього ангела-охоронця.17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.Цього дня 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію