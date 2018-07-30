У Луцьку продовжать встановлювати контейнери для роздільного збору сміття

Віталій Дроган.



Каже, що нині працівники підприємства клеять інформаційні плакати на контейнери для сухої та вологої фракції. Коли місто повністю перейде на сортування побутових відходів, - дізнавалися кореспонденти



У дворі на проспекті Соборності, 10 працівник комунального підприємства «Луцькспекомунтранс» Анатолій Соколов втретє цього року клеїть інформаційні плакати про суху та мокру фракцію на контейнери для сміття.



Місцеві мешканці розповідають, що сортувати сміття готові, а хто зриває наліпки комунальників не знають.



До контейнерів з вологою фракцією необхідно викидати рештки їжі, органічні відходи, кімнатні рослини, засоби гігієни – розповідає логіст комунального підприємства «Луцькспекомунтранс» Віталій Дроган. Каже, що це можна робити в пакетах для сміття. Окремо варто сортувати суху фракцію.



«В сухі відходи йде: папір, скло, метал, посуд, одяг, взуття, поліетиленові пакети і ємності з-під побутової хімії, які не пов’язані з отрутою».



Зі слів Віталія Дрогана, в місті є більше півтисячі майданчиків із сміттєвими контейнерами, сміття звідти вивозять за восьма маршрутами. Наразі роздільний збір запровадили на трьох.



Віталій Дроган, логіст КП «Луцькспекомунтранс»: «Це – ДПЗ, 40-вий, і комбіновано на 33-ому до Варшавського ринку. Одна спеціалізована машина, яка збирає вологі відходи, інша збирає сухі відходи, третя збирає – ПЕТ-пляшку. Коли приїжджає машина і забирає все разом, то це в рідких випадках, коли вона йде на сортувальну станцію".



На сміттєсортувальну станцію, що працює в Луцьку на вулиці Трункіна, вивозять відходи із контейнерів для сухої фракції, вологі везуть на сміттєвий полігон у Брище - розповідає керівник станції Сергій Андрієвський. Каже: проблема в тому, що лучани не сортують сміття.



«Сміття приїжджає в страшному стані, вся органіка, все тут. Коли воно не відсортоване, зменшується ресурс самої лінії і людям важче працювати".



На повну потужність ця станція запрацювала з нового року, нині тут триває будівництво ще одного ангару. Сміття на станції перебирають, відсортовують, рештки, які не можна переробити, вивозять на полігон в Брище, решту пресують та відправляють на переробку, - каже Сергій Андрієвський.



«Ми відбираємо 7 видів ПЕТ-сировини, яку можна віддати на переробку: поліетилен, папір, тетрапак, метал, два види скла».



Нині станція працює в одну зміну, - каже Сергій Андрієвський, якщо весь Луцьк сортуватиме сміття, роботу подовжать і наберуть нових працівників. Зі слів Віталія Дрогана, контейнери для роздільного сміття в Луцьку встановлюватимуть далі.



Коли сортувати сміття зможе усе місто, працівник комунального підприємства сказати не зміг. Нагадаємо, 2 квітня в інтерв’ю Суспільному директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Юрій Крась сказав, що це відбудеться в середині квітня.





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