Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському»

Петра Порошенка і Володимира Зеленського уклали тристоронню угоду з НСК “Олімпійський” щодо оренди стадіону 19 квітня.



Про це на брифінгу 16 квітня розповів речник штабу Порошенка Олег Медведєв, – передаєу



“Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК “Олімпійський”, представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це – тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня”, – повідомив він.



Також, за його словами, ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори про час і формат дебатів 19 квітня.



“Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії”, – сказав Медведєв.



У команді президента запевнили, що Порошенко згоден на дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути “змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу”.



“За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це – дебати на базі суспільного телебачення”, – додав він.



Водночас, Медведєв додав, що Порошенко буде дотримуватися законодавства в частині організації дебатів.



Він наголосив, що відповідальність за безпеку на стадіоні покладається на Нацгвардію і Нацполіцію, адже на “Олімпійський” прийдуть десятки тисяч людей.



Щодо ведучих дебатів, то Медведєв також прогнозує непрості переговори зі штабом Зеленського.



“Нікого поки що не пропонуємо, але звичайно, що ведучі мають бути об’єктивними і неупередженими”, – наголосив він.



Водночас, у штабі президента схиляються до того, що на дебатах в ефірі “Суспільного” буде лише Порошенко.



Нагадаємо:



- 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

- Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо

- Зокрема, Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії “Суспільного телебачення” о 20:00, як йдеться в постанові ЦВК.

- Порошенко також пропонував Зеленському

- 11 квітня відбулася

- 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК “Олімпійський”, щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команди кандидатів на пост Президентауклали тристоронню угоду з НСК “Олімпійський” щодо оренди стадіону 19 квітня.Про це на брифінгу 16 квітня розповів речник штабу Порошенка, – передаєу УП “Сьогодні зранку була укладена тристороння угода, яку підписали НСК “Олімпійський”, представники виборчих штабів Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Це – тристоронній договір про оренду стадіону на вечір 19 квітня”, – повідомив він.Також, за його словами, ввечері 16 квітня штаби кандидатів мають продовжити переговори про час і формат дебатів 19 квітня.“Наші представники збираються обговорювати регламент цих дебатів. Поки що у нас різні бачення: одна сторона налаштована на шоу, ми – на проведення повноцінної дискусії”, – сказав Медведєв.У команді президента запевнили, що Порошенко згоден на дебати на стадіоні, зокрема 19 квітня, але, за словами Медведєва, це має бути “змістовна кількагодинна дискусія, а не феєричне шоу”.“За основу для проведення дебатів має бути взятий той формат проведення дискусії, який прописаний в законі. Це – дебати на базі суспільного телебачення”, – додав він.Водночас, Медведєв додав, що Порошенко буде дотримуватися законодавства в частині організації дебатів.Він наголосив, що відповідальність за безпеку на стадіоні покладається на Нацгвардію і Нацполіцію, адже на “Олімпійський” прийдуть десятки тисяч людей.Щодо ведучих дебатів, то Медведєв також прогнозує непрості переговори зі штабом Зеленського.“Нікого поки що не пропонуємо, але звичайно, що ведучі мають бути об’єктивними і неупередженими”, – наголосив він.Водночас, у штабі президента схиляються до того, що на дебатах в ефірі “Суспільного” буде лише Порошенко.Нагадаємо:- 19 квітня між кандидатами заплановані дебати, а другий тур виборів відбудеться 21 квітня.- Між штабами кандидатів точиться суперечка щодо місця проведення дебатів - Зокрема, Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня о 19:00, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії “Суспільного телебачення” о 20:00, як йдеться в постанові ЦВК.- Порошенко також пропонував Зеленському провести дебати 19 квітня на стадіоні з 16:00 до 18:00.- 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу “1+1”. Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.- 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК “Олімпійський”, щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з’явився

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