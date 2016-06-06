вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО
Ви куштували шніцель по-Луцьки? А салат з грибів по-Володимир-Волинськи? Може, пригадуєте котлету "Лісова пісня"?

Усі ці смаколики подавали у ресторані готелю "Росія" (його більше знають як "Лучеськ"), - пишуть "Хроніки Любарта".

Якщо ви там бували і їли весь цей місцевий колорит, діліться враженнями! А, от, молодшому поколінню, схоже, оселедець по-волинськи уже не світить. Його можна знайти тільки в архівному меню ресторану 1980 року.

Дивимось нижче перелік страв і їхню вартість.

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО

Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: готель Лучеськ, ресторан, меню, страви
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Спортсменка з Волині отримуватиме стипендію для підготовки до Олімпійських Ігор
Сьогодні, 23:41
Бо­ра-Бора, Філіппіни та Мексика: волинянка розповіла про роботу на круїзному лайнері. ФОТО
Сьогодні, 23:34
Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 22:43
В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка
Сьогодні, 22:20
Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському»
Сьогодні, 21:52
Схожі новини
Спеції, які перетворять вашу домашню їжу на ресторанну Спеції, які перетворять вашу домашню їжу на ресторанну
06 червень, 2016, 07:30
Найдешевший в Україні борщ готують на Волині Найдешевший в Україні борщ готують на Волині
11 квітень, 12:10
Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан Поблизу Луцька незабаром відкриють новий ресторан
26 березень, 15:08
У Луцьку «Ring Cafe» пропонує оновлене Hookah меню* У Луцьку «Ring Cafe» пропонує оновлене Hookah меню*
13 березень, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спортсменка з Волині отримуватиме стипендію для підготовки до Олімпійських Ігор
Сьогодні, 23:41
 0
Бо­ра-Бора, Філіппіни та Мексика: волинянка розповіла про роботу на круїзному лайнері. ФОТО
Сьогодні, 23:34
 0
Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 22:43
 0
В райцентрі на Волині через холодні батареї мами не пускають дітей до садка
Сьогодні, 22:20
 0
Порошенко та Зеленський уклали угоду щодо дати проведення дебатів на «Олімпійському»
Сьогодні, 21:52
 0
Медіа
відео
1/8