Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО





Усі ці смаколики подавали у ресторані готелю "Росія" (його більше знають як "Лучеськ"), - пишуть



Якщо ви там бували і їли весь цей місцевий колорит, діліться враженнями! А, от, молодшому поколінню, схоже, оселедець по-волинськи уже не світить. Його можна знайти тільки в архівному меню ресторану 1980 року.



Дивимось нижче перелік страв і їхню вартість.











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