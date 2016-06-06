Скільки коштували фірмові страви у ресторані готелю «Лучеськ» майже 40 років тому. ФОТО
Сьогодні, 22:43
Ви куштували шніцель по-Луцьки? А салат з грибів по-Володимир-Волинськи? Може, пригадуєте котлету "Лісова пісня"?
Усі ці смаколики подавали у ресторані готелю "Росія" (його більше знають як "Лучеськ"), - пишуть "Хроніки Любарта".
Якщо ви там бували і їли весь цей місцевий колорит, діліться враженнями! А, от, молодшому поколінню, схоже, оселедець по-волинськи уже не світить. Його можна знайти тільки в архівному меню ресторану 1980 року.
Дивимось нижче перелік страв і їхню вартість.
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Усі ці смаколики подавали у ресторані готелю "Росія" (його більше знають як "Лучеськ"), - пишуть "Хроніки Любарта".
Якщо ви там бували і їли весь цей місцевий колорит, діліться враженнями! А, от, молодшому поколінню, схоже, оселедець по-волинськи уже не світить. Його можна знайти тільки в архівному меню ресторану 1980 року.
Дивимось нижче перелік страв і їхню вартість.
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