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Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО

Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
У Луцьку на вулиці Гущанській ледь не зайнявся дерев'яний будинок через паліїв сухої трави.

Про це у facebook повідомив голова "Вуличного комітету Гущанський" Володимир Маць.

"Мешканці вулиці Гущанської, мало не спалили своїм сусідам хату.

Добре, що я вчасно побачив і побіг туди, бо трава вже горіла декілька метрів від старого, дерев'яного будинку. Посприявши господарю цієї ділянки, вогнище було ліквідоване.

Хочу звернутись до всіх мешканці вулиці Гущанської! Не паліть будь-ласка сміття на своїх подвір'ях, городах та за межами своєї території. Тому що під час паління отруйним димом дихають Ваші сусіди, наші діти, внуки, які хочуть бути здоровими. Бо до мене, як до голови "Вуличного комітету "Гущанський" неодноразово зверталися люди та жалілися на те, що стоїть дим по всій вулиці і немає чим дихати.

Особливо спалювання сухої трави на городах, може призвести до непередбачуваних наслідків та навіть фатальних", - пише автор.

Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО

Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО
Вогонь вже підбирався до будинку: у Луцьку через палія сухостою ледь не загорілась хата. ФОТО

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Теги: суха трава, палій, будинок, вогонь, займання
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