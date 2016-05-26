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Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО

Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО
Спочатку хлопчаки викрали металеві труби з території Узинського цукрового заводу, здали їх на пункт прийому металобрухту.

На вилучені 137 грн. розпили наливки і поїхали розважатися у село Мала Антонівка, що на Білоцерківщині, - повідомляє сайт Нацполіції.

Так, до оперативного працівника поліції звернувся представник сільської громади про те, що у селі Мала Антонівка на місцевому цвинтарі діти пошкодили могили. Поліцейський одразу викликав на підмогу своїх колег. Вже за кілька хвилин на місці події працювали група реагування патрульної поліції, інші оперативники та працівники ювенальної превенції.

Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО


Працівники поліції швидко встановили хуліганів. Ними виявилися четверо дітей 9, 10 та двоє 13-річного віку, усі жителі міста Узин. Як виявилось, один зі старших хлопчаків вже попадав у поле зору поліцейських за скоєння крадіжки.

Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО


Компанія зізналась у вчинених злочинах та розповіли всю передісторію свого варварського вчинку на кладовищі: випили, а потім захотіли порозважатися.

Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО


Малолітні зловмисники пошкодили 7 пам’ятників на могилках, 3 з яких знищено повністю і не підлягають реставрації.

Під Києвом п’яні діти влаштували погром на кладовищі. ФОТО


За даними фактами відкриті два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: п'яні діти, вандали, кладовище, поліція
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