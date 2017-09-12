У Луцьку відбувся благодійний еко-фестиваль. ВІДЕО
Сьогодні, 04:20
Одяг, взуття, посуд, іграшки та ще безліч інших речей, які вже не тішать. Лучани приносили все, чим більше не користуються та обмінювали на те, що дійсно необхідно.
Усе це відбувалося під час сімейного еко-фестивалю “ПереХресток”, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Також можна було віддати свій одяг на благодійність – допомогти тим, кому це найпотрібніше. Організатори кажуть, щороку небайдужі лучани приносять величезну кількість речей.
Кожен, хто здає речі на благодійність, отримує так звані “екоїни”. А вже потім за них можна придбати те, що довподоби.
Благодійний фестиваль “ПереХресток” організовують тричі на рік. У свою чергу управління соціальних служб сім’ї, дітей та молоді підтримує організаторів та долучається до майстер-класів для дітей.
Відвідувачі благодійного еко-фестивалю говорять про те, що такі заходи потрібні для міста.
Також під час заходу для дітей і дорослих влаштували майстер-класи для дітей та дорослих. А ще гості фестивалю могли не лише обмінювати речі, а й посмакувати корисною їжею та поспілкуватися на екологічні теми.
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Усе це відбувалося під час сімейного еко-фестивалю “ПереХресток”, - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Також можна було віддати свій одяг на благодійність – допомогти тим, кому це найпотрібніше. Організатори кажуть, щороку небайдужі лучани приносять величезну кількість речей.
Кожен, хто здає речі на благодійність, отримує так звані “екоїни”. А вже потім за них можна придбати те, що довподоби.
Благодійний фестиваль “ПереХресток” організовують тричі на рік. У свою чергу управління соціальних служб сім’ї, дітей та молоді підтримує організаторів та долучається до майстер-класів для дітей.
Відвідувачі благодійного еко-фестивалю говорять про те, що такі заходи потрібні для міста.
Також під час заходу для дітей і дорослих влаштували майстер-класи для дітей та дорослих. А ще гості фестивалю могли не лише обмінювати речі, а й посмакувати корисною їжею та поспілкуватися на екологічні теми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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