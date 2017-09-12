У Луцьку відбувся благодійний еко-фестиваль. ВІДЕО





Усе це відбувалося під час сімейного еко-фестивалю “ПереХресток”, - йдеться в сюжеті



Також можна було віддати свій одяг на благодійність – допомогти тим, кому це найпотрібніше. Організатори кажуть, щороку небайдужі лучани приносять величезну кількість речей.



Кожен, хто здає речі на благодійність, отримує так звані “екоїни”. А вже потім за них можна придбати те, що довподоби.



Благодійний фестиваль “ПереХресток” організовують тричі на рік. У свою чергу управління соціальних служб сім’ї, дітей та молоді підтримує організаторів та долучається до майстер-класів для дітей.



Відвідувачі благодійного еко-фестивалю говорять про те, що такі заходи потрібні для міста.



Також під час заходу для дітей і дорослих влаштували майстер-класи для дітей та дорослих. А ще гості фестивалю могли не лише обмінювати речі, а й посмакувати корисною їжею та поспілкуватися на екологічні теми.





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