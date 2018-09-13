Луцькі копи взялися за пішоходів, які переходять дорогу там, «де їм зручно». ВІДЕО
Сьогодні, 07:13
"Мені так зручно, ходив і буду ходити" – так і не тільки пояснюють свої вчинки пішоходи, коли переходять дорогу у невстановленому місці.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Іноді люди не розуміють, що через свою легковажність, можуть втратити здоров’я і навіть життя, кажуть волинські патрульні. І тому вирішили в ігровій формі застерегти людей від серйозних наслідків.
Навіть маленький Кирило встиг отримати від патрульних настанови і тепер впевнений – правила дорожнього руху порушувати не буде.
На цій акції людей не штрафували. Але для тих, хто звик перебігати дорогу у заборонених місцях, законодавством передбачений штраф – 51 гривня.
Поліцейські наголошують – з ПДР жартувати не можна. Тільки з початку року на дорогах Волині вже сталося 13-ть дорожньо-транспортних пригод через те, що люди неправильно переходили проїжджу частину. Троє людей загинули.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Іноді люди не розуміють, що через свою легковажність, можуть втратити здоров’я і навіть життя, кажуть волинські патрульні. І тому вирішили в ігровій формі застерегти людей від серйозних наслідків.
Навіть маленький Кирило встиг отримати від патрульних настанови і тепер впевнений – правила дорожнього руху порушувати не буде.
На цій акції людей не штрафували. Але для тих, хто звик перебігати дорогу у заборонених місцях, законодавством передбачений штраф – 51 гривня.
Поліцейські наголошують – з ПДР жартувати не можна. Тільки з початку року на дорогах Волині вже сталося 13-ть дорожньо-транспортних пригод через те, що люди неправильно переходили проїжджу частину. Троє людей загинули.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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