Луцькі копи взялися за пішоходів, які переходять дорогу там, «де їм зручно». ВІДЕО





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Іноді люди не розуміють, що через свою легковажність, можуть втратити здоров’я і навіть життя, кажуть волинські патрульні. І тому вирішили в ігровій формі застерегти людей від серйозних наслідків.



Навіть маленький Кирило встиг отримати від патрульних настанови і тепер впевнений – правила дорожнього руху порушувати не буде.



На цій акції людей не штрафували. Але для тих, хто звик перебігати дорогу у заборонених місцях, законодавством передбачений штраф – 51 гривня.



Поліцейські наголошують – з ПДР жартувати не можна. Тільки з початку року на дорогах Волині вже сталося 13-ть дорожньо-транспортних пригод через те, що люди неправильно переходили проїжджу частину. Троє людей загинули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Мені так зручно, ходив і буду ходити" – так і не тільки пояснюють свої вчинки пішоходи, коли переходять дорогу у невстановленому місці.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Іноді люди не розуміють, що через свою легковажність, можуть втратити здоров’я і навіть життя, кажуть волинські патрульні. І тому вирішили в ігровій формі застерегти людей від серйозних наслідків.Навіть маленькийвстиг отримати від патрульних настанови і тепер впевнений – правила дорожнього руху порушувати не буде.На цій акції людей не штрафували. Але для тих, хто звик перебігати дорогу у заборонених місцях, законодавством передбачений штраф – 51 гривня.Поліцейські наголошують – з ПДР жартувати не можна. Тільки з початку року на дорогах Волині вже сталося 13-ть дорожньо-транспортних пригод через те, що люди неправильно переходили проїжджу частину. Троє людей загинули.

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