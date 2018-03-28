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Кулінари зі всієї України хочуть взяти участь у Lutsk Food Fest

Кулінари зі всієї України хочуть взяти участь у Lutsk Food Fest
11-12 травня у Луцьку пройде гастрономічний фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest. П'ятий ювілейний сезон фестивалів у Луцьку офіційно стартує темою Гастро Тур, - повідомляють організатори заходу.

На сьогоднішній день оргкомітет отримав вже більше 60 заявок від кулінарів з Вінниці, Тернополя, Києва, Рівного, Львова, Кам’янця-Подільського, Житомира, Луцька.

Проаналізувавши анкети потенційних учасників, можемо говорити про вибір страв з національних кухонь Італії, Франції, Німеччини, Тайланду, США, Грузії, Японії, Єгипту, країн Південної Америки та України.

До кінця цього тижня ще триває реєстрація резидентів за лінком - https://bit.ly/2YDX8MT

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Теги: Lutsk Food Fest, реєстрація
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