Кулінари зі всієї України хочуть взяти участь у Lutsk Food Fest





На сьогоднішній день оргкомітет отримав вже більше 60 заявок від кулінарів з Вінниці, Тернополя, Києва, Рівного, Львова, Кам’янця-Подільського, Житомира, Луцька.



Проаналізувавши анкети потенційних учасників, можемо говорити про вибір страв з національних кухонь Італії, Франції, Німеччини, Тайланду, США, Грузії, Японії, Єгипту, країн Південної Америки та України.



До кінця цього тижня ще триває реєстрація резидентів за лінком - https://bit.ly/2YDX8MT

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-12 травня у Луцьку пройде гастрономічний фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest. П'ятий ювілейний сезон фестивалів у Луцьку офіційно стартує темою Гастро Тур, - повідомляють організатори заходу.На сьогоднішній день оргкомітет отримав вже більше 60 заявок від кулінарів з Вінниці, Тернополя, Києва, Рівного, Львова, Кам’янця-Подільського, Житомира, Луцька.Проаналізувавши анкети потенційних учасників, можемо говорити про вибір страв з національних кухонь Італії, Франції, Німеччини, Тайланду, США, Грузії, Японії, Єгипту, країн Південної Америки та України.До кінця цього тижня ще триває реєстрація резидентів за лінком - https://bit.ly/2YDX8MT

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію