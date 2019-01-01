Волинян закликають долучитись до найбільшого прибирання області. КАРТА





Цього року акції організовують Молодіжна рада Луцька, Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцька та ГО "Молодіжна платформа"



Масштабне прибирання Луцька та області відбудеться 19 квітня, початок - 10:00.



"До найбільшого прибирання області долучаються всі охочі і свідомі мешканці міста. Вони можуть прийти вже на вибрані території, або ж запропонувати свою ділянку для прибирання. Битва зі сміттям відбувається в один і той же час по всій області.



Чим можеш допомогти конкретно ТИ?

- доєднатися до однієї із зон прибирання;

- самостійно організувати прибирання певної території;

- поширити інформацію про ініціативу серед друзів;



Карта прибирання Волині

Карта прибирання Луцька



Усі питання та пропозиції приймає координатор акції у Волинській області та у місті Луцьку –



Серед локацій які будуть прибиратися у м. Луцьк:

1. Луг (від вул. Ковельської до вул. Галшки Гулевичівни) -



2. Річпорт -



3. Центральний парк (територія від Замку до центральної алеї, "Пташиний гай") -



4. від вул. Конякіна до заїзду на Волтекс (Авторинок) -



5. Парк на вул. Конякіна (40 квартал) -



6. Сквер перед ПАТ "Луцькпластмас" (біля ВІЄМа) -



7. Центральний парк від Тещиного язика, по іподрому -

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