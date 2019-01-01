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В РФ остаточно ухвалили закон про ізоляцію інтернету

В РФ остаточно ухвалили закон про ізоляцію інтернету
Держдума Росії ухвалила закон про “забезпечення безпечного і сталого функціонування” інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.

Згідно з цим законом, російська влада зможе контролювати точки з’єднання інтернету в країні з зовнішнім світом, йдеться на офіційному сайті Держдуми РФ.

Влада Росії вважає, що закон унеможливить небезпеку масштабних кібератак з боку країн Заходу. Відтак рунет буде відключений від світової мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Росіяни не можуть критикувати у мережі дії влади, або ж висловлюватися проти конкретного політика. На думку законодавців, матеріали, які образили владу, автоматично є фейковими, – інформує 24 канал.

У законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під’єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном.

Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.

Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року. Витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 мільярдів рублів.

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Теги: інтернет, рунет, ізоляція, держдума, закон
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