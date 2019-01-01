В РФ остаточно ухвалили закон про ізоляцію інтернету





Згідно з цим законом, російська влада зможе контролювати точки з’єднання інтернету в країні з зовнішнім світом, йдеться на офіційному



Влада Росії вважає, що закон унеможливить небезпеку масштабних кібератак з боку країн Заходу. Відтак рунет буде відключений від світової мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Росіяни не можуть критикувати у мережі дії влади, або ж висловлюватися проти конкретного політика. На думку законодавців, матеріали, які образили владу, автоматично є фейковими, – інформує



У законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під’єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном.



Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.



Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року. Витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 мільярдів рублів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Держдума Росії ухвалила закон про “забезпечення безпечного і сталого функціонування” інтернету на території Росії. Закон передбачає ізоляцію російського сегмента інтернету.Згідно з цим законом, російська влада зможе контролювати точки з’єднання інтернету в країні з зовнішнім світом, йдеться на офіційному сайті Держдуми РФ.Влада Росії вважає, що закон унеможливить небезпеку масштабних кібератак з боку країн Заходу. Відтак рунет буде відключений від світової мережі тільки у надзвичайних ситуаціях. Росіяни не можуть критикувати у мережі дії влади, або ж висловлюватися проти конкретного політика. На думку законодавців, матеріали, які образили владу, автоматично є фейковими, – інформує 24 канал У законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під’єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном.Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року. Витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 мільярдів рублів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію