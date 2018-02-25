Рідні розшукують 27-річну волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі
Сьогодні, 09:25
27-річна волинянка Горбач Марія Петрівна у січні 2019 року поїхала на заробітки до Польщі. Однак наприкінці лютого зв’язок з нею обірвався. Рідні просять усіх, кому відома будь-яка інформація, допомогти у пошуках.
Жінка – мешканка Маневицького району, на роботу до Польщі поїхала не вперше, - пишуть Волинські новини.
Як повідомив брат волинянки Іван, вона перетнула кордон 17 січня, а наприкінці лютого перестала виходити на зв’язок.
«Працювала у Польщі не вперше. Цього разу вирішила їхати сама з перевізниками, які довозять на роботу. Коли вона перестала виходити на зв’язок, ми дізналися, що вона змінила перше місце роботи. Дівчата, з якими вона їхала нібито додому, кажуть – вийшла в Варшаві. Останній раз на зв’язок вона виходила десь 20 лютого. 28 лютого була онлайн в Вайбері, але на повідомлення не відповідала», – розповідає Іван.
Рідні подали заяву в поліцію та просять усіх, хто може допомогти у пошуках, телефонувати за контактними номерами:
095 68 33 509 Іван (брат)
096 39 93 643 Наталія (мама)
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Жінка – мешканка Маневицького району, на роботу до Польщі поїхала не вперше, - пишуть Волинські новини.
Як повідомив брат волинянки Іван, вона перетнула кордон 17 січня, а наприкінці лютого перестала виходити на зв’язок.
«Працювала у Польщі не вперше. Цього разу вирішила їхати сама з перевізниками, які довозять на роботу. Коли вона перестала виходити на зв’язок, ми дізналися, що вона змінила перше місце роботи. Дівчата, з якими вона їхала нібито додому, кажуть – вийшла в Варшаві. Останній раз на зв’язок вона виходила десь 20 лютого. 28 лютого була онлайн в Вайбері, але на повідомлення не відповідала», – розповідає Іван.
Рідні подали заяву в поліцію та просять усіх, хто може допомогти у пошуках, телефонувати за контактними номерами:
095 68 33 509 Іван (брат)
096 39 93 643 Наталія (мама)
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Коментарі 1
Дай Боже щоб знайшлась. але з власного досвіду скажу, що заява в поліцію не допоможе. Ніхто не шукає. Наші лише запити подають. А польським поліціянтам на нас плювати, пропав, тай ф-іг з тобою. Не шукають. А посольство ,,,,,,це взагалі окрема тема. Тому порада, їдьте і шукайте самі, не втрачайте часу. і трусіть тих хто з нею їхав.
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