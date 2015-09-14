У Луцьку майже всі постраждалі від аварії на ЧАЕС діти мають різні хвороби

У Луцьку на диспансерному обліку перебуває 604 людей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління охорони здоров’яповідомив, що у Луцьку на обліку перебувають 497 ліквідаторів та 107 евакуйованих із забруднених територій, при чому 190 із них мають інвалідність.У 2018 році профілактично оглянули 561 постраждалого та всіх їх оздоровили.«Крім того, в КП «Луцька міська дитяча поліклініка» 1780 дітей перебувають на диспансерному обліку, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи третьої категорії, 30 із них мають інвалідність. Дітей цієї категорії стовідсотково оглянули профілактично, а у 77,4 % із них виявили різні захворювання», - зауважив посадовець.