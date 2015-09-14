У Луцьку майже всі постраждалі від аварії на ЧАЕС діти мають різні хвороби
Сьогодні, 09:24
У Луцьку на диспансерному обліку перебуває 604 людей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС.
Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук повідомив, що у Луцьку на обліку перебувають 497 ліквідаторів та 107 евакуйованих із забруднених територій, при чому 190 із них мають інвалідність.
У 2018 році профілактично оглянули 561 постраждалого та всіх їх оздоровили.
«Крім того, в КП «Луцька міська дитяча поліклініка» 1780 дітей перебувають на диспансерному обліку, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи третьої категорії, 30 із них мають інвалідність. Дітей цієї категорії стовідсотково оглянули профілактично, а у 77,4 % із них виявили різні захворювання», - зауважив посадовець.
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Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук повідомив, що у Луцьку на обліку перебувають 497 ліквідаторів та 107 евакуйованих із забруднених територій, при чому 190 із них мають інвалідність.
У 2018 році профілактично оглянули 561 постраждалого та всіх їх оздоровили.
«Крім того, в КП «Луцька міська дитяча поліклініка» 1780 дітей перебувають на диспансерному обліку, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи третьої категорії, 30 із них мають інвалідність. Дітей цієї категорії стовідсотково оглянули профілактично, а у 77,4 % із них виявили різні захворювання», - зауважив посадовець.
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