вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку майже всі постраждалі від аварії на ЧАЕС діти мають різні хвороби

У Луцьку майже всі постраждалі від аварії на ЧАЕС діти мають різні хвороби
У Луцьку на диспансерному обліку перебуває 604 людей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС.

Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук повідомив, що у Луцьку на обліку перебувають 497 ліквідаторів та 107 евакуйованих із забруднених територій, при чому 190 із них мають інвалідність.

У 2018 році профілактично оглянули 561 постраждалого та всіх їх оздоровили.

«Крім того, в КП «Луцька міська дитяча поліклініка» 1780 дітей перебувають на диспансерному обліку, які мають статус потерпілих від Чорнобильської катастрофи третьої категорії, 30 із них мають інвалідність. Дітей цієї категорії стовідсотково оглянули профілактично, а у 77,4 % із них виявили різні захворювання», - зауважив посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, ЧАЕС, хвороби
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Сьогодні, 09:27
Рідні розшукують 27-річну волинянку, яка зникла на заробітках у Польщі
Сьогодні, 09:25
У Луцьку майже всі постраждалі від аварії на ЧАЕС діти мають різні хвороби
Сьогодні, 09:24
17 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку на 17 квітня
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
На Волині діти більше хворіють і менше займаються спортом. ВІДЕО На Волині діти більше хворіють і менше займаються спортом. ВІДЕО
14 вересень, 2015, 09:34
Скільки доведеться платити за харчування дітей у садочках Луцька Скільки доведеться платити за харчування дітей у садочках Луцька
Сьогодні, 09:36
Як на Волині хворих діток лікують коні. ВІДЕО Як на Волині хворих діток лікують коні. ВІДЕО
16 квітень, 11:19
На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО На Волині маленькі прихожани озеленили подвір'я церкви. ФОТО
15 квітень, 02:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Хмельниччині жінка випала з переповненої маршрутки та опинилася у комі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:22
 0
Дві квартири і 5 земельних ділянок: що у декларації головного лікаря волинської психіатричної лікарні
Сьогодні, 10:13
 0
На Волині військовий втік з частини з автоматом: відомі деталі
Сьогодні, 09:54
 0
Чисте повітря, високі технології і ніякої «хімії»: як на Волині виготовляють курятину нового покоління. ФОТО*
Сьогодні, 09:45
 0
Лучани «заклали» сусідів, які тримають птицю у халабуді
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8