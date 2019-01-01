17 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:20
17 квітня 2019 року відзначається день Йосипа Співака. Співаком його назвали в народі, тому що цього дня починав співати цвіркун і журавель. Люди виходили з дому, щоб побачити співучих птахів, яких вважали борцями зі злом і захисниками від поганого. Також казали, що з їх прильотом остаточно починається літня погода.
Про це повідомляє «24 канал».
Також 17 квітня відзначається Міжнародний день кави. Вперше його почали відзначати 1 жовтня 2015. У цей день багато компаній пропонують чашку кави безкоштовно або зі знижкою. Також сьогодні відзначають цікава підбірку наступних днів: День очікування принца на білому коні, День селфі з котом, День ширяння у хмарах.
Іменини сьогодні святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
Народні прикмети на 17 квітня
– Якщо схід золотисто-рожевий, то погода незабаром буде дуже теплою.
– Береза розпустилася раніше вільхи – прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим.
– Якщо пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.
– Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.
– Багато березового соку – влітку буде багато дощів.
– Коні голови закидають – до дощу. Якщо вони голосно хропуть – це віщує нещастя.
Що можна робити 17 квітня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 17 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
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Про це повідомляє «24 канал».
Також 17 квітня відзначається Міжнародний день кави. Вперше його почали відзначати 1 жовтня 2015. У цей день багато компаній пропонують чашку кави безкоштовно або зі знижкою. Також сьогодні відзначають цікава підбірку наступних днів: День очікування принца на білому коні, День селфі з котом, День ширяння у хмарах.
Іменини сьогодні святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.
Народні прикмети на 17 квітня
– Якщо схід золотисто-рожевий, то погода незабаром буде дуже теплою.
– Береза розпустилася раніше вільхи – прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим.
– Якщо пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.
– Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.
– Багато березового соку – влітку буде багато дощів.
– Коні голови закидають – до дощу. Якщо вони голосно хропуть – це віщує нещастя.
Що можна робити 17 квітня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 17 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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