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17 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 квітня 2019 року відзначається день Йосипа Співака. Співаком його назвали в народі, тому що цього дня починав співати цвіркун і журавель. Люди виходили з дому, щоб побачити співучих птахів, яких вважали борцями зі злом і захисниками від поганого. Також казали, що з їх прильотом остаточно починається літня погода.

Про це повідомляє «24 канал».

Також 17 квітня відзначається Міжнародний день кави. Вперше його почали відзначати 1 жовтня 2015. У цей день багато компаній пропонують чашку кави безкоштовно або зі знижкою. Також сьогодні відзначають цікава підбірку наступних днів: День очікування принца на білому коні, День селфі з котом, День ширяння у хмарах.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір.

Народні прикмети на 17 квітня

– Якщо схід золотисто-рожевий, то погода незабаром буде дуже теплою.
– Береза розпустилася раніше вільхи – прикмета, яка свідчить про те, що літо буде посушливим.
– Якщо пішов дощ – весна буде похмурою та з великою кількістю опадів.
– Вітер 17 квітня дме з північного боку – чекайте дощів.
– Багато березового соку – влітку буде багато дощів.
– Коні голови закидають – до дощу. Якщо вони голосно хропуть – це віщує нещастя.

Що можна робити 17 квітня
1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 17 квітня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Теги: 17 квітня, прикмети
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