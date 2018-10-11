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Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК

Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК
У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2019 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.

Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручили повідомити про рішення житлово-експлуатаційні підприємства та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Графік відключень води також можна буде побачити на сайті ДКП «Луцьктепло».

Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:

Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК
Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК

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Теги: вимкнення, гаряча вода, Луцьк
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