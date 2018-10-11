Коли і де в Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК





Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручили повідомити про рішення житлово-експлуатаційні підприємства та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Графік відключень води також можна буде побачити на сайті ДКП «Луцьктепло».



Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили графік припинення подачі гарячої води в міжопалювальний період 2019 року у зв’язку з профілактичним ремонтом теплових мереж.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Департаменту житлово-комунального господарства міської ради доручили повідомити про рішення житлово-експлуатаційні підприємства та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Графік відключень води також можна буде побачити на сайті ДКП «Луцьктепло».Тож гарячу воду вимикатимуть за таким графіком:

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