Навчання «нелуцьких» дітей у садочках міста: міська рада виставлятиме «рахунок» громадам





Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Управлінню освіти до 25 числа наступного місяця, за звітним кварталом, доручили надавати територіальним громадам та іншим органам місцевого самоврядування інформацію про фактичні витрати міського бюджету на одну дитину.



Це потрібно для того, аби компенсувати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затвердили фінансовий норматив на одного одержувача послуг у закладах дошкільної освіти комунальної форми власності.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Управлінню освіти до 25 числа наступного місяця, за звітним кварталом, доручили надавати територіальним громадам та іншим органам місцевого самоврядування інформацію про фактичні витрати міського бюджету на одну дитину.Це потрібно для того, аби компенсувати гроші за навчання «нелуцьких» дітей за рахунок трансфертів з бюджетів громад.

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