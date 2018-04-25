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У луцьких дворах знесуть незаконні паркани

У луцьких дворах знесуть незаконні паркани
У Луцьку демонтують низку конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані.

Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у луцьких дворах знесуть 17 парканів за адресами: Гончарівка, 20
Черчицька, 86а
Ківерцівська, 4
Боженка, 31
Сухомлинського, 4
Соборності, 16в
Волі, 64
Конякіна, 21
Драгоманова, 26
Соборності, 32б
Франка, 49а
Перемоги, 28
Братковського, 19, 31, 33 та 33а
Даргомижського, 3

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Теги: Юлія Сиротинська, муніципали, Луцьк
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