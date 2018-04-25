У луцьких дворах знесуть незаконні паркани





Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла, що у луцьких дворах знесуть 17 парканів за адресами: Гончарівка, 20

Черчицька, 86а

Ківерцівська, 4

Боженка, 31

Сухомлинського, 4

Соборності, 16в

Волі, 64

Конякіна, 21

Драгоманова, 26

Соборності, 32б

Франка, 49а

Перемоги, 28

Братковського, 19, 31, 33 та 33а

Даргомижського, 3

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку демонтують низку конструкції, що обмежують доступ до зелених зон на прибудинкових територіях, перебувають у занедбаному стані.Про це йшлося у середу, 17 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту муніципальної вартирозповіла, що у луцьких дворах знесуть 17 парканів за адресами: Гончарівка, 20Черчицька, 86аКіверцівська, 4Боженка, 31Сухомлинського, 4Соборності, 16вВолі, 64Конякіна, 21Драгоманова, 26Соборності, 32бФранка, 49аПеремоги, 28Братковського, 19, 31, 33 та 33аДаргомижського, 3

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