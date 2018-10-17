Дві квартири і 5 земельних ділянок: що у декларації головного лікаря волинської психіатричної лікарні

Людмила Юрко у своїй декларації вказала, що разом із чоловіком-лікарем мають п’ять земельних ділянок, будинок, дві квартири та новеньке авто.



Лікарка вказала, що проживає та приписана у місті Луцьк, пише



Із 2006 року володіє земельною ділянкою площею 18 соток та житловим будинком площею 64 м. кв. у смт Олика Ківерцівського району.



Чоловік Микола Юрко з 1996 року має 15 соток землі в Олиці, а з 2006 року став у цьому ж селі власником ще 15 соток. У 2009 році він придбав 10 соток землі у селі Люб’язь Любешівського району, а у 2017 році став власником 11,64 сотки землі у селі Романів Луцького району. У Луцьку чоловік має дві квартири – з 1998 року площею 63,7 м. кв. та з 2007 року площею 54 м. кв.



У 2018 році Микола Юрко придбав авто «NISSAN ROGUE» 2018 року випуску вартістю 385,695 тисячі гривень. Автівку «KIA SOUL» 2012 року випуску, яка у нього була до того з 2013 року, він продав.



У 2018 році Людмила Юрко отримала 230,465 тисячі гривень зарплати та 126,965 тисячі гривень пенсії. Чоловік, який працює лікарем-невропатологом, отримав у Волинській обласній клінічній лікарні 241,718 тисячі гривень зарплати та ще 40 тисяч гривень він отримав від продажу авто для Тараса Українця.



Микола Юрко з 2006 року має кредит в «Укрсиббанку». У 2018 році він сплатив 14,882 тисячі гривень в рахунок основної суми позики (кредиту) та 13,721 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою (кредитом).

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