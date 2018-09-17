На Хмельниччині жінка випала з переповненої маршрутки та опинилася у комі. ВІДЕО





У переповненому автобусі жінка сперлася на двері і опинилася на проїжджій частині, - йдеться у



У районній реанімації 63-річну жінку готують до складної операції на голові, бо та дістала численні гематоми. Медики кажуть, що лише після операції з видалення гематом у голові буде зрозуміло, чи опритомніє пасажирка. Пасажирка так і не прийшла до тями після падіння під час руху з переповненої маршрутки.



Жінка останньою їхала недільним ранком із ринку додому. Зайшла в маршрутку останньою, стояла на останній сходинці. Не встигла проїхати й кількох сотень метрів, як випала з транспорту на дорогу.



"Вона тримала в руках сумки, особисті речі. Сперлася на двері. Скоріш за все вона задньою частиною тіла натиснула на ручку дверей", - розказує старший слідчий Шепетівського відділу поліції Руслан Порубенський. Автобус перебуває на штрафмайданчику. Він технічно справний, каже слідчий. Щоправда, експерти ще не з'ясували, чи дверна ручка відповідає технічним вимогам.



Родичі потерпілої певні, що саме ручка стала причиною того, що жінка випала з маршрутки. "Двері були, чи зовсім закриті, чи не зовсім закриті, але ручка була дуже слабенька", - розказує племінниця потерпілої Анжела Зоріна.



Водій маршрутки приносить під реанімацію медикаменти. Олександр Верхогляд усунений від роботи і третій день ходить до своєї пасажирки. Батько чотирьох дітей узявся оплатити лікування потерпілій. Те, що сталося, вважає прикрим нещасним випадком. Каже, маршрутне таксі було справне.



"Двері механічні. Вона просто помилково сперлася на них перед рухом і прижала ручку до низу", - вважає водій маршрутки Олександр Верхогляд.



Власник маршрутки на контакт ні з родичами, ані з журналістами не йде. Хоча в поліції кажуть, якщо буде доведено, що травми жінка дістала через несправність транспорту, то кримінальну відповідальність понесе його водій. Стаття - порушення правил безпеки дорожнього руху. Вісім років за ґратами - найбільший строк покарання за цією статтею для водія.



Головне фото – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поїздка в міській маршрутці завершилася комою для пенсіонерки з Шепетівки на Хмельниччині.У переповненому автобусі жінка сперлася на двері і опинилася на проїжджій частині, - йдеться у ТСН У районній реанімації 63-річну жінку готують до складної операції на голові, бо та дістала численні гематоми. Медики кажуть, що лише після операції з видалення гематом у голові буде зрозуміло, чи опритомніє пасажирка. Пасажирка так і не прийшла до тями після падіння під час руху з переповненої маршрутки.Жінка останньою їхала недільним ранком із ринку додому. Зайшла в маршрутку останньою, стояла на останній сходинці. Не встигла проїхати й кількох сотень метрів, як випала з транспорту на дорогу."Вона тримала в руках сумки, особисті речі. Сперлася на двері. Скоріш за все вона задньою частиною тіла натиснула на ручку дверей", - розказує старший слідчий Шепетівського відділу поліції Руслан Порубенський. Автобус перебуває на штрафмайданчику. Він технічно справний, каже слідчий. Щоправда, експерти ще не з'ясували, чи дверна ручка відповідає технічним вимогам.Родичі потерпілої певні, що саме ручка стала причиною того, що жінка випала з маршрутки. "Двері були, чи зовсім закриті, чи не зовсім закриті, але ручка була дуже слабенька", - розказує племінниця потерпілої Анжела Зоріна.Водій маршрутки приносить під реанімацію медикаменти. Олександр Верхогляд усунений від роботи і третій день ходить до своєї пасажирки. Батько чотирьох дітей узявся оплатити лікування потерпілій. Те, що сталося, вважає прикрим нещасним випадком. Каже, маршрутне таксі було справне."Двері механічні. Вона просто помилково сперлася на них перед рухом і прижала ручку до низу", - вважає водій маршрутки Олександр Верхогляд.Власник маршрутки на контакт ні з родичами, ані з журналістами не йде. Хоча в поліції кажуть, якщо буде доведено, що травми жінка дістала через несправність транспорту, то кримінальну відповідальність понесе його водій. Стаття - порушення правил безпеки дорожнього руху. Вісім років за ґратами - найбільший строк покарання за цією статтею для водія.Головне фото – ілюстративне.

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