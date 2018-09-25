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Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку

Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку
Поліція Тернопільської області веде пошуки ймовірного вбивці із зовнішністю «демона» - Горбатюка Андрія, 3 листопада 1993 року народження.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

Тернополянина підозрюють у вбивстві, яке сталося в ніч з 15 на 16 квітня на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де у власній квартирі була виявлена зарізаною 28-річна жінка.

Про зовнішність Горбатюка знають далеко за межами Тернополя. Його показували в 2014 році в телепрограмі «Говорить Україна». Чоловік спочатку наростив собі ікла, потім змінив форму вух, розрізав собі язика і залив чорну фарбу в білки очей.

Поліція продовжує пошуки можливого злочинця. Про його місцезнаходження нічого не відомо.

Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку
Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку

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Теги: демон, Тернопільщина, розшук, вбивство
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