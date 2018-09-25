Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку
Сьогодні, 11:03
Поліція Тернопільської області веде пошуки ймовірного вбивці із зовнішністю «демона» - Горбатюка Андрія, 3 листопада 1993 року народження.
Про це йдеться на сайті Національної поліції.
Тернополянина підозрюють у вбивстві, яке сталося в ніч з 15 на 16 квітня на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де у власній квартирі була виявлена зарізаною 28-річна жінка.
Про зовнішність Горбатюка знають далеко за межами Тернополя. Його показували в 2014 році в телепрограмі «Говорить Україна». Чоловік спочатку наростив собі ікла, потім змінив форму вух, розрізав собі язика і залив чорну фарбу в білки очей.
Поліція продовжує пошуки можливого злочинця. Про його місцезнаходження нічого не відомо.
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Про це йдеться на сайті Національної поліції.
Тернополянина підозрюють у вбивстві, яке сталося в ніч з 15 на 16 квітня на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де у власній квартирі була виявлена зарізаною 28-річна жінка.
Про зовнішність Горбатюка знають далеко за межами Тернополя. Його показували в 2014 році в телепрограмі «Говорить Україна». Чоловік спочатку наростив собі ікла, потім змінив форму вух, розрізав собі язика і залив чорну фарбу в білки очей.
Поліція продовжує пошуки можливого злочинця. Про його місцезнаходження нічого не відомо.
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