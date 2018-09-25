Поліція шукає 25-річного «демона», який зарізав жінку

Поліція Тернопільської області веде пошуки ймовірного вбивці із зовнішністю «демона» - Горбатюка Андрія, 3 листопада 1993 року народження.Про це йдеться на сайті Національної поліції.Тернополянина підозрюють у вбивстві, яке сталося в ніч з 15 на 16 квітня на вулиці Леся Курбаса у Тернополі, де у власній квартирі була виявлена зарізаною 28-річна жінка.Про зовнішність Горбатюка знають далеко за межами Тернополя. Його показували в 2014 році в телепрограмі «Говорить Україна». Чоловік спочатку наростив собі ікла, потім змінив форму вух, розрізав собі язика і залив чорну фарбу в білки очей.Поліція продовжує пошуки можливого злочинця. Про його місцезнаходження нічого не відомо.