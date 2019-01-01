На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонера та виніс гроші

У Ковелі чоловік через вікно проник до помешкання 74-річного пенсіонера та викрав золоті прикраси та гроші.Крадіжка трапилася у минулу середу, 10 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.Сума завданих матеріальних збитків становить понад 10 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 32-річний житель Києва. Викрадене вилучили.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України колеги із Рівненської області. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні крадіжок й на території Рівненщини.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.