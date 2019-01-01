На Волині злодій через вікно заліз до будинку пенсіонера та виніс гроші
Сьогодні, 10:42
У Ковелі чоловік через вікно проник до помешкання 74-річного пенсіонера та викрав золоті прикраси та гроші.
Крадіжка трапилася у минулу середу, 10 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 10 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 32-річний житель Києва. Викрадене вилучили.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України колеги із Рівненської області. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні крадіжок й на території Рівненщини.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Крадіжка трапилася у минулу середу, 10 квітня, - пише ГУНП у Волинській області.
Сума завданих матеріальних збитків становить понад 10 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв раніше судимий за аналогічний злочин 32-річний житель Києва. Викрадене вилучили.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України колеги із Рівненської області. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні крадіжок й на території Рівненщини.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку поєднану із проникненням у житло.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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