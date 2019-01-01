На Ковельській у Луцьку зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 10:50
На вулиці Ковельській у Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомляють Волинські новини.
За словами очевидців аварія сталася на вулиці Ковельській, поблизу заправки UPG. Зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos та Ford.
Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. У Ford розтрощена передня частина, Daewoo – отримав пошкодження лівого крила.
За попередньою інформацією постраждалих у ДТП немає. Деталі згодом.
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Про це повідомляють Волинські новини.
За словами очевидців аварія сталася на вулиці Ковельській, поблизу заправки UPG. Зіткнулись автомобілі Daewoo Lanos та Ford.
Автівки зазнали значних механічних пошкоджень. У Ford розтрощена передня частина, Daewoo – отримав пошкодження лівого крила.
За попередньою інформацією постраждалих у ДТП немає. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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