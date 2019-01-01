Росіяни намагались за хабарі потрапити на Волинь





Пропонуючи хабар, чоловік планував «вирішити» питання з прикордонником щодо пропуску на територію України двох громадян Росії, яким було відмовлено у в’їзді через не підтвердження мети свого перебування в нашій країні, - пише Держприкордослужба Україна.



Хабарника затримали на підставі ст.208 КПК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В пункті пропуску «Доманове» білорус пропонував 7,5 тисяч російських рублів хабара прикордонникам, аби пропустити через кордон росіян.Пропонуючи хабар, чоловік планував «вирішити» питання з прикордонником щодо пропуску на територію України двох громадян Росії, яким було відмовлено у в’їзді через не підтвердження мети свого перебування в нашій країні, - пише Держприкордослужба Україна.Хабарника затримали на підставі ст.208 КПК України.

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