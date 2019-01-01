«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО

Валентин Марчук вкотре зізнався у коханні своїй дружині Олені.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Дякую Богу за мою матінку! 17 квітня 2001 року ми заручилися. Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе Олена Марчук щодня", - зізнався священнослужитель.



Він додав, що справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.



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