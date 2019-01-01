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«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО

«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
Волинський священик Валентин Марчук вкотре зізнався у коханні своїй дружині Олені.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую Богу за мою матінку! 17 квітня 2001 року ми заручилися. Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе Олена Марчук щодня", - зізнався священнослужитель.

Він додав, що справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО

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Теги: кохання, заручини
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Коментарі 1
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Для попів такі речі- таїнство. Та й не лише для попів... Я свідомо вживаю слово "піп": зовсім інше наповнення іменника, протилежне слову "священник". В наступному "зізнанні" він розповість, як проводить ночі зі своєю матушкою. Здрібніли "посередники" між Богом і людьми. Здрібніли і виродились, ставши банальними вимагальниками бабла у прихожан.
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