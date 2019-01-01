«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
Сьогодні, 18:14
Волинський священик Валентин Марчук вкотре зізнався у коханні своїй дружині Олені.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую Богу за мою матінку! 17 квітня 2001 року ми заручилися. Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе Олена Марчук щодня", - зізнався священнослужитель.
Він додав, що справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую Богу за мою матінку! 17 квітня 2001 року ми заручилися. Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе Олена Марчук щодня", - зізнався священнослужитель.
Він додав, що справжня любов народжується тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Для попів такі речі- таїнство. Та й не лише для попів... Я свідомо вживаю слово "піп": зовсім інше наповнення іменника, протилежне слову "священник". В наступному "зізнанні" він розповість, як проводить ночі зі своєю матушкою. Здрібніли "посередники" між Богом і людьми. Здрібніли і виродились, ставши банальними вимагальниками бабла у прихожан.
Останні новини
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 18 квітня
Сьогодні, 19:00
У волинянина з подвір'я вкрали мопед
Сьогодні, 18:38
«Закохуюсь у тебе щодня»: волинський священик зробив зворушливе зізнання. ФОТО
Сьогодні, 18:14