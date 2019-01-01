Лучанка, яка постраждала 5 років тому під час роуп-джампінгу, продовжує лікування

Вікторія Романчук – сонячна, комунікабельна дівчина, цілеспрямована студентка. 4 роки тому про неї дізналася чи не уся Волинь.



У лютому 2015-го року дівчина разом зі своїм хлопцем



Романтична історія завершилася трагічним кінцем. Дівчина отримала численні травми та переломи. Реанімація, інвалідний візок, десяток операцій, щоденні фізичні заняття. Вікторія, все-таки, встала на ноги. Та лікування продовжується, і, як каже дівчина, триватиме впродовж всього життя.



Тоді, у 2015 році, десятки небайдужих людей простягнули руку допомоги сім’ї Вікторії.



«Двічі на рік я проходжу обстеження та процедури в Волинській обласній клінічній лікарні. Задоволена результатами лікуванням і нашими медиками. Адже те, що вони зробили – справжнє диво. Я вже ходжу без палиці. Вчуся заново ходити», – каже двадцятирічна лучанка, на вік якої випали нелегкі випробування.



Після стаціонарного лікування почалась важка щоденна праця. Свій день дівчина розпочинає із фізичних занять. Далі йде на навчання. Тренажерна зала та басейн стали невід'ємною частиною життя Вікторії. У такому темпі дівчина живе упродовж двох років.



Проте, ні душевні, ні фізичні травми не зламали сили духу дівчини. Вікторія переконана: кожне випробування, що дається людині, до чогось готує і наставляє на правильний шлях. А важкі моменти – це можливість для переусвідомлення і розуміння того, що людині насправді потрібно від життя.



У 2017 році Вікторія закінчила Волинський коледж Національного університету харчових технологій за напрямком готельно-ресторанна справа. Наразі навчається в Академії рекреаційних технологій і права. Вікторія паралельно освоює дві спеціальності – юридичну (3 курс) та туристичну (4 курс). Проте, зізнається, все-таки юридична сфера їй більше до вподоби.



«Я вважаю, що людина має займатися тим, до чого в неї лежить душа. Моя мрія – допомагати людям в юридичній сфері. Я сама зіштовхнулася з проблемою справедливого правосуддя. Розумію наскільки важко підібрати хорошого кваліфікованого спеціаліста в цій сфері», – переконана студентка.



Вікторія переконана: мрії мають неодмінно здійснюватися. Але для цього не варто сидіти на місці й чекати особливої нагоди. Потрібно діяти, щоб, здавалося неосяжна мрія, стала реальністю.



Історія Вікторії Романчук – це реальний приклад для тих, хто оцінює свою ситуацію як безвихідь. Тендітна зовні, але неймовірно сильна духом дівчина, змогла вистояти перед важкими випробуваннями. Вікторія каже: допомогли їй у цьому близькі люди – родина, друзі. Та насамперед перемогти обставини вона змогла завдяки сильному бійцівському характеру. Девіз, що з ним Вікторія йде по житті – ніколи не опускати руки.



Вона переконана: є лише одна справжня причина, чому люди не досягають успіху. Вони рано здаються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – сонячна, комунікабельна дівчина, цілеспрямована студентка. 4 роки тому про неї дізналася чи не уся Волинь.У лютому 2015-го року дівчина разом зі своїм хлопцем здійснила стрибок із 43-метрової висоти , який став фатальним, - пишуть Волинські новини Романтична історія завершилася трагічним кінцем. Дівчина отримала численні травми та переломи. Реанімація, інвалідний візок, десяток операцій, щоденні фізичні заняття. Вікторія, все-таки, встала на ноги. Та лікування продовжується, і, як каже дівчина, триватиме впродовж всього життя.Тоді, у 2015 році, десятки небайдужих людей простягнули руку допомоги сім’ї Вікторії.«Двічі на рік я проходжу обстеження та процедури в Волинській обласній клінічній лікарні. Задоволена результатами лікуванням і нашими медиками. Адже те, що вони зробили – справжнє диво. Я вже ходжу без палиці. Вчуся заново ходити», – каже двадцятирічна лучанка, на вік якої випали нелегкі випробування.Після стаціонарного лікування почалась важка щоденна праця. Свій день дівчина розпочинає із фізичних занять. Далі йде на навчання. Тренажерна зала та басейн стали невід'ємною частиною життя Вікторії. У такому темпі дівчина живе упродовж двох років.Проте, ні душевні, ні фізичні травми не зламали сили духу дівчини. Вікторія переконана: кожне випробування, що дається людині, до чогось готує і наставляє на правильний шлях. А важкі моменти – це можливість для переусвідомлення і розуміння того, що людині насправді потрібно від життя.У 2017 році Вікторія закінчила Волинський коледж Національного університету харчових технологій за напрямком готельно-ресторанна справа. Наразі навчається в Академії рекреаційних технологій і права. Вікторія паралельно освоює дві спеціальності – юридичну (3 курс) та туристичну (4 курс). Проте, зізнається, все-таки юридична сфера їй більше до вподоби.«Я вважаю, що людина має займатися тим, до чого в неї лежить душа. Моя мрія – допомагати людям в юридичній сфері. Я сама зіштовхнулася з проблемою справедливого правосуддя. Розумію наскільки важко підібрати хорошого кваліфікованого спеціаліста в цій сфері», – переконана студентка.Вікторія переконана: мрії мають неодмінно здійснюватися. Але для цього не варто сидіти на місці й чекати особливої нагоди. Потрібно діяти, щоб, здавалося неосяжна мрія, стала реальністю.Історія Вікторії Романчук – це реальний приклад для тих, хто оцінює свою ситуацію як безвихідь. Тендітна зовні, але неймовірно сильна духом дівчина, змогла вистояти перед важкими випробуваннями. Вікторія каже: допомогли їй у цьому близькі люди – родина, друзі. Та насамперед перемогти обставини вона змогла завдяки сильному бійцівському характеру. Девіз, що з ним Вікторія йде по житті – ніколи не опускати руки.Вона переконана: є лише одна справжня причина, чому люди не досягають успіху. Вони рано здаються.

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