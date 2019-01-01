У Луцьку відкриють унікальний заклад

У Луцьку готуються до відкриття унікального для міста закладу - джазового клубу.Про це на своїй сторінці у Facebook написав фотографБезпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation»та вокалісткаспільно працюють над відкриттям нового місця."У Луцьку буде джазовий клуб. Не віртуально-подієвий, як до того він існував багато років (фестивалі та концерти в Луцьку - це саме його "рук" справа. А фізичний, реальний, кайфовий та атмосферний, туди, куди захочеться повертатися й не раз, з крутою музикою і кухнею", - зауважив фотограф.Відомо, що страви для меню розробляв знаний на Волині та за її межами шеф-кухар. На сьогодні для роботи у закладі шукають персонал."У нашу дружню команду шукаємо людей, які будуть зустрічати гостей і спілкуватись з ними. Допомагати вибрати з коктейльної карти напої, пригощати стравами, що для нашого меню начаклував чарівник Юрій Хазіпов. Також шукаємо на кухню майстра ножа та пательні, який чи яка любить готувати смачні страви, фанатів своєї справи", - додав Роман Невестенко-Домбровський.