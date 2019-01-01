вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відкриють унікальний заклад

У Луцьку відкриють унікальний заклад
У Луцьку готуються до відкриття унікального для міста закладу - джазового клубу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав фотограф Роман Невестенко-Домбровський.

Безпосередньо Роман Невестенко-Домбровський, співорганізатор міжнародного джаз-фестивалю «Art Jazz Cooperation» Віктор Грисюк та вокалістка Руслана Моклиця спільно працюють над відкриттям нового місця.

"У Луцьку буде джазовий клуб. Не віртуально-подієвий, як до того він існував багато років (фестивалі та концерти в Луцьку - це саме його "рук" справа. А фізичний, реальний, кайфовий та атмосферний, туди, куди захочеться повертатися й не раз, з крутою музикою і кухнею", - зауважив фотограф.

Відомо, що страви для меню розробляв знаний на Волині та за її межами шеф-кухар Юрій Хазіпов. На сьогодні для роботи у закладі шукають персонал.

"У нашу дружню команду шукаємо людей, які будуть зустрічати гостей і спілкуватись з ними. Допомагати вибрати з коктейльної карти напої, пригощати стравами, що для нашого меню начаклував чарівник Юрій Хазіпов. Також шукаємо на кухню майстра ножа та пательні, який чи яка любить готувати смачні страви, фанатів своєї справи", - додав Роман Невестенко-Домбровський.
У Луцьку відкриють унікальний заклад


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заклади, місця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині в будинку знайшли десятки замордованих собак. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:01
У Луцьку відкриють унікальний заклад
Сьогодні, 11:38
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:37
Лучанка, яка постраждала 5 років тому під час роуп-джампінгу, продовжує лікування
Сьогодні, 11:36
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:16
Схожі новини
У Луцьку на місці студентського санаторію буде фаст-фуд У Луцьку на місці студентського санаторію буде фаст-фуд
31 березень, 13:20
Яке луцьке кафе зацінив Олег Скрипка Яке луцьке кафе зацінив Олег Скрипка
22 березень, 16:35
Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися
27 лютий, 11:53
У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці У Луцьку муніципали перевіряють заклади, чи використовують вони засоби від ожеледиці
23 січень, 11:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині в будинку знайшли десятки замордованих собак. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 12:01
 0
У Луцьку відкриють унікальний заклад
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині жінка спричинила аварію і опинилася в лікарні. ФОТО
Сьогодні, 11:37
 0
Лучанка, яка постраждала 5 років тому під час роуп-джампінгу, продовжує лікування
Сьогодні, 11:36
 0
Як працювала преса на колесах в Ковелі 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 11:16
 0
Медіа
відео
1/8